Ce sont 40 exposants locaux qui ont participé à ce rendez vous annuel avec des activités diverses et variées : créateurs (sculpture bois, gravure sur verre, bijoux en cuir, bijoux en graines, créations en tissus pour enfants, accessoires cheveux,) et producteurs (fromage de chèvres, chocolats, pâtisserie, confiture, huile d'olive, saucissons…).

L’association proposait également des animations pour les enfants qui ont eu un fort succès : escalade, Karts à pédale (Maxime Bon) et structure gonflable, barba papa et glaces à l'italienne (Tiphanie Michelin).

Une buvette avec petite restauration était aussi proposée dont l’intégralité des bénéfices était au profit de l'association.

« La crêpe de papa » par Nicolas Getet de St Germain du Plain a régalé le public avec ses délicieuses crêpes sucrées, galettes salées et ses pasta box.

Les bénéfices du week-end vont permettre à Téo de financer des produits cosmétiques qui lui sont indispensables ainsi que payer les frais annexes lors des cures thermales et visites régulières lors de son suivi à Romans Ferrari.

La recette s’élève à 1500€ sur le week end, malheureusement deux fois moins que l’an dernier où le marché avait généré un chiffre de 3200€.

Sandra, maman de Téo et présidente de l’association remercie Monsieur le député Arnaud Sanvert pour sa visite, ainsi que Patrick Pinard, maire d'Epervans accompagné de ses adjoints et conseillers et Yvan Noël, maire d’Oslon, toujours au rendez-vous lors des manifestations de l’association.



Pour suivre l’actualité de l’association « Aidons Téo » c’est par ici.

Amandine Cerrone.