L’État et la Région Bourgogne-Franche Comté donnent le coup d’envoi du Centre de ressources régional pour l'égalité femmes-hommes « Émilie Mottet »

Anne Coste de Champeron, Secrétaire Générale pour les Affaires Régionales, et Marie-Guite Dufay, présidente de la Région Bourgogne-Franche-Comté, ont donné le coup d’envoi du Centre de ressources régional pour l'égalité femmes-hommes « Émilie Mottet », mardi 8 octobre 2024 au CREPS de Bourgogne-Franche-Comté à Dijon.

Une plateforme innovante au service de toutes et de tous

Sous forme de plateforme digitale, qui verra le jour au printemps 2025, cet outil innovant, copiloté par l’État et la Région, est le premier du genre hors du bassin parisien. Il émane d’une volonté commune de se doter d’un dispositif unique et fiable permettant d’accélérer la transition vers l’égalité réelle entre les femmes et les hommes. A cet effet, un animateur dédié a été recruté en janvier 2024.

Le « Centre Émilie Mottet », projet inscrit au contrat de plan État-Région, se construit autour de trois objectifs répondant à des besoins identifiés :

- Créer un espace numérique centralisant l’ensemble des ressources du territoire pour diffuser une culture de l’égalité,

- Tisser des liens entre les acteurs et les actrices du territoire en favorisant les échanges,

- Accélérer la transition vers l’égalité en développant une dynamique régionale commune.

Le site s’adresse à tout type de public

On y trouvera notamment une cartographie des acteurs du territoire, des ressources pour mieux appréhender les enjeux d’égalité, les actions et projets menés par les acteurs du territoire et des offres de bénévolat pour s’engager, un agenda des événements.

Une initiative attendue sur le territoire

La Bourgogne-Franche-Comté est riche d’initiatives et de projets pour l’égalité femmes- hommes. Environ 200 structures (dont une majorité d’associations) ont été recensées comme portant des projets pour l’égalité : prévention et lutte contre les violences, culture de l’égalité, insertion professionnelle et économique, accès aux droits, santé...

Une série de rencontres avec les acteurs a fait émerger :

8 octobre 2024

- Le besoin d’échanges et de partage des informations, d’outils et de données genrées entre professionnels ;

- La nécessité de faire connaître leurs actions sur l’ensemble du territoire afin de faire émerger des projets communs.

Emilie Mottet, un nom porteur de valeurs

Emilie Mottet est née le 11 novembre 1888 dans le faubourg des Vosges à Belfort. Elle devient infirmière et sert dans plusieurs hôpitaux de campagne, puis sur le front durant la Première Guerre mondiale. Entre les deux guerres, elle multiplie les actions humanitaires tout en militant pour le droit de vote des femmes. Symbole du dépassement de soi, elle s’engage dans la Résistance en soutenant les prisonniers et les déportés français. À la Libération, elle sera la toute première femme élue au conseil municipal de Belfort.

C’est au cours d’une courte présentation théâtrale écrite et jouée par Lucile Vukovic, lauréate du concours national « 101 femmes entrepreneures », que le nom du Centre et la biographie d’Emilie Mottet ont été dévoilés.

Une conférence de la journaliste, essayiste et romancière Titiou Lecoq sur « la charge mentale » a été organisée à l’issue de la présentation du Centre réalisée par Florian Martinez, animateur du centre.