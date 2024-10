Les maires ruraux de Saône et Loire ont rendez-vous ce samedi à Joncy pour leur AG

L’Assemblée Générale débutera à 9 heures par une partie statutaire avec le rapport moral présenté par le Président de l’association Jean-François FARENC Maire de Blanot, et le rapport financier présenté par la Trésorière Anne DEGRANGE Maire de Martigny-le-Comte.

Sera ensuite lancé le débat traditionnel de l’assemblée générale avec pour thème cette année :

« Quel avenir pour le commerce rural ? »

Le commerce, et particulièrement le dernier commerce, est un élément-clé de la vitalité de la commune rurale. Face au constat que 62% des communes rurales, ne disposent plus d’aucun commerce de première nécessité, il s’agit aujourd’hui de soutenir l’installation de commerces multiservices, sédentaires ou itinérants, dans les centres-bourgs ruraux, qui en sont dépourvus ou dont les derniers commerces ne répondent plus aux besoins de première nécessité de la population.

Pour les communes plus importantes, l’objectif est d’entretenir un tissu commercial de proximité qui permette de répondre à une large partie des besoins de la population. Outre le témoignage de Maires, contribueront à ce débat Philippe ROUBALLAY, Président de la Chambre de commerce 21/71, Alain CLOUET Secrétaire Général de la Fédération nationale des Buralistes et Clara Durand de Bouge ton Coq.

Avec la participation des Parlementaires du Département, de Monsieur André ACCARY, Président du Conseil Départemental, et de Monsieur Yves SEGUY, Préfet de Saône-et Loire.

Lors de notre Assemblée, nous aurons aussi l’intervention du Président de l’Association des Maires ruraux de France, Michel FOURNIER, fidèle aux rencontres des Maires Ruraux de Saône et Loire, et dont nous apprécions le franc-parler et la vision qu’il porte sur la ruralité.

Jean-François FARENC

Président et le Bureau de l’AMR 71