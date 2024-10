Crissey : 5 dispositifs prochainement mis en place par le Centre Communal d’Action Sociale à l’intention des aînés.

Ce jeudi 3 octobre, c’était la présentation aux habitants de Crissey du dispositif en faveur des séniors intitulé Bien Vieillir à Crissey.

Catherine Lauriot, 1ère adjointe, a présenté les 5 grands enjeux prévus par la municipalité et le CCAS en direction des personnes âgées de la commune à la trentaine de crissotins présents.

Les 5 dispositifs ont fait l’objet de réflexions et l’analyse des besoins sociaux réalisée en 2022 a mis en avant la problématique du vieillissement de la population crissotine et de son maintien à domicile.

- La santé par l’activité physique adaptée

Cette activité est proposée depuis plusieurs années, des cours collectifs ont lieu tous les mercredis de 9h15 à 10h15 à la salle des fêtes, l’activité est encadrée par un professeur diplômé du Groupe Associatif Siel Bleu. Elle est destinée aux crissotins de 60 ans et plus.

- Sécurité routière

Une remise à niveau du code de la route par des séances collectives dispensées par l’auto-école Just’Ine Conduite. 2 séances sont prévues en 2024 pour les crissotins de 60 ans et plus : Lundi 4 novembre à 14h00 et Lundi 2 décembre à 14h00. Séances gratuites.

- Dispositif « emmenez-moi »

Un dispositif d’accompagnement ponctuel réalisé par des bénévoles pour les déplacements liés à la santé, aux démarches administratives et aux « courses ». Ce dispositif permet de lutter contre l’isolement des séniors.

Qui peut en bénéficier ? : Toute personne résidant à Crissey remplissant les conditions de chaque dispositif

Qui peut être bénévole ? : Toute personne résidant à Crissey ou sur une commune du Grand Chalon

- Les seniors au restaurant scolaire

Ouverture du restaurant scolaire « Le Colibri » aux séniors de 70 ans et plus, les mercredis et les vendredis (hors périodes de vacances scolaires) et ce, à compter du mercredi 6 novembre. Inscriptions au minimum 2 semaines avant la date souhaitée au secrétariat de la mairie, dans la limite de 6 personnes par repas au prix de 6,30€ le repas.

- Conférences et ateliers

Des conférences mensuelles sur différentes thématiques seront animées par des professionnels. Les conférences de novembre et décembre auront pour thème « Autour de la nutrition ». Les Ateliers par petits groupes seront définis après chaque conférence et en lien avec celle-ci.

Les conférences sont ouvertes à tout public, les ateliers aux crissotins de 60 ans et plus sur inscription à la mairie (gratuit).

Les personnes présentes ont porté un intérêt certain à ces dispositifs et un échange questions / réponses s’est engagé entre les élus et les crissotins.

Pascal Boulling, maire de la commune, a complété par des informations d’ordre général sur les différents engagements de la mairie : travaux, passerelle, bar/restaurant, recherche de médecins généralistes …

C.Cléaux