VEKA France pose la première pierre de son futur site sur le Grand Chalon

Ce vendredi 11 octobre, Sébastien Martin, Président du Grand Chalon aux côtés d' Emmanuel DEMESMAY, Directeur général de VEKA France et d' Eric GAGNIÈRE, Président de JMG Partners, ont posé la première pierre de la future plateforme logistique du groupe VEKA France à Saint-Loup-de-Varennes en Saône-et-Loire.

Leader international dans l’extrusion de profilés de PVC pour la menuiserie (fenêtres, portes, volets), VEKA marque aujourd’hui une étape clé de son développement en se dotant d’un nouvel outil pour répondre aux besoins croissants du marché français. Désormais pleine, la zone d’activité ActiSud du Grand Chalon connait une forte attractivité.

Une plateforme conçue pour accompagner le développement du groupe

Implantées sur 4,6 hectares de terrain situés à Saint-Loup-de-Varennes, la future plateforme logistique du groupe VEKA couvrira une superficie de 11 000 m². Elle inclura une zone de stockage de 3 000 m² et un espace de bureaux de 400 m².

Fruit d’un investissement de 16,5 millions d’euros par VEKA France, ce projet s’inscrit dans une stratégie de long terme visant à augmenter la capacité de production de l’usine d’extrusion de Thonon-les-Bains et à répondre à une demande croissante de menuiseries performantes sur le plan énergétique. Il permettra à VEKA de regrouper ses activités logistiques sur un site à l’emplacement idéal en France et ainsi assurer un haut niveau de service à ses clients français fabricants de menuiseries. L’objectif est aussi d’améliorer le bien-être des collaborateurs en libérant de l’espace sur le site de Thonon.

Débutés en juin 2024, les travaux se termineront en juin 2025 pour une mise en service à la rentrée 2025.

Pleinement intégrée à la stratégie de croissance du groupe sur le marché français, la plateforme qui accueillera à son ouverture 25 salariés, disposera par ailleurs d’une réserve d’extension de plus de 50% pour accompagner l’évolution des volumes de production.

Une démarche responsable

Le projet de VEKA France à Saint-Loup-de-Varennes se distingue par son approche respectueuse de l’environnement. JMG Partners, en charge de la réalisation du projet, a veillé à intégrer des mesures écologiques fortes, notamment un aménagement paysager basé sur la méthode Miyawaki, qui permet une forte densité végétale et une biodiversité accrue.

Pendant ce chantier dont l’intégralité des déchets seront revalorisés, pas moins de 250 arbres et arbustes seront plantés ainsi que des haies et de nombreux gites tels que nichoirs et hibernaculums, pour accueillir la faune locale. La présence de moutons permettra de supprimer les espèces végétales envahissantes sur le site.

Le bâtiment sera équipé d’une centrale photovoltaïque couvrant l’ensemble de la toiture, permettant une injection de l’énergie produite dans le réseau et à terme une autoconsommation sur site. Outre la présence de bornes de recharge pour les véhicules électriques, l’ensemble des éclairages seront en LED, contribuant ainsi à la réduction de l’empreinte énergétique du site.

Un partenariat étroit avec les acteurs locaux

Au-delà des qualités du site et du bâtiment, le succès de l’opération résulte de la démarche partenariale adoptée par JMG Partners avec les acteurs locaux notamment l’agglomération du Grand Chalon et la SEM Val Bourgogne qui ont facilité l’installation rapide de VEKA dans cette zone stratégique. Cette collaboration a permis d’anticiper et de sécuriser les autorisations nécessaires pour optimiser les délais et garantir le planning.

Pour Emmanuel Demesmay, Directeur Général VEKA France, « Cette nouvelle plateforme logistique permettra d'accueillir l'ensemble du stock actuellement géré sur le site VEKA de Thonon-les-Bains. La menuiserie PVC est LA solution en termes de performance, de design et de recyclabilité répondant à une demande toujours croissante d’isolation, de baisse de l’empreinte carbone et d’économie d’énergie. Les espaces libérés en Haute Savoie seront ainsi destinés à renforcer le bien-être des salariés et à accueillir de nouvelles lignes d'extrusion pour une capacité de production accrue.

Avec ce nouvel investissement industriel le Groupe VEKA entend renforcer encore son implantation sur le marché français et garantir un haut niveau de qualité et de services auprès de nos partenaires menuisiers, artisans ou industriels » précise-t-il.

Pour Eric Gagnière, Président de JMG Partners, « Notre partenariat étroit avec l’agglomération du Grand Chalon, et la Sem Val de Bourgogne, nous a permis d’être très réactifs pour adapter notre projet aux besoins du groupe VEKA et lancer la construction de la plateforme en un temps record. Au-delà̀ du projet immobilier vertueux, nous sommes fiers d’avoir pu contribuer au développement de notre partenaire industriel et à la fluidification de sa supply chain ! ».

Pour Sébastien MARTIN, Président du Grand Chalon, « L’arrivée de VEKA France à Saint-Loup-de-Varennes est une bonne nouvelle, signe de l’attractivité économique de notre territoire pour des groupes industriels à la recherche de leviers de développement. Avec ce nouveau site sur le Grand Chalon, nous espérons pouvoir poursuivre la contribution du Grand Chalon à la relance industrielle française ».

@Photos Grand Chalon