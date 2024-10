TRIBUNAL DE CHALON - Alcool, médicament, acétone et roulez petits bolides !

L’homme a entre 30 et 40 ans et une petite mine. Ce jeudi 10 octobre il est jugé en CRPC, l’ancien plaider-coupable, pour conduite sous l’empire de l’alcool. Il a rencontré le procureur de la République, assisté d’une avocate. Il se tient maintenant à la barre, devant la juge chargée d’homologuer la peine (sachant qu’elle peut refuser l’homologation si elle estime que la peine n’est pas appropriée, ou bien si finalement le prévenu ne reconnaît pas tous les faits, etc.).

« 1,48 gramme d’alcool par litre de sang, c’est un taux très important » souligne-t-elle. Aux gendarmes, le prévenu avait expliqué qu’il traînait « un état dépressif » et qu’il avait versé dans une tentative d’anesthésie de cet état pénible à supporter en ingérant un mélange alcool-médicament (un anti-dépresseur comme de bien entendu), mélange qu’il sublimait en sniffant de l’acétone.

Sa « prise en charge » ? (Cette expression, brrrr, ndla) « Mon médecin traitant et une infirmière en psychiatrie. » Il vit seul avec un antidépresseur. Les blessures lors de l’accident ont nécessité un long arrêt maladie. Il est aujourd’hui en recherche d’emploi, « je vais peut-être faire une formation professionnelle ».

« Vous avez été atteint dans votre chair, dit encore la juge, est-ce que ça a permis une prise de conscience ?

- Oui. Aujourd’hui ça va mieux. »

Maître Andali a versé au dossier de monsieur des résultats d’analyse de sang indiquant qu’il ne boit plus à l’excès, et un mot du médecin qui atteste que son patient est suivi.

La juge dit le prévenu coupable et le condamne à la peine proposée par le procureur de la République : faire un stage de sensibilisation à la sécurité routière, à ses frais, dans un délai de six mois. Si le stage n’est pas exécuté, alors l’amende prévue est de 800 euros. Un montant significatif.

FSA