Club Photo de Varennes-le-Grand : Une exposition sur la nature sauvage à ne pas manquer !

Cette exposition, qui a connu un franc succès, sera encore présente ce dimanche 13 octobre !

C’est une très belle 6ème exposition sur la nature sauvage qui a été organisée par le Club Photo de Varennes le Grand, ce weekend du samedi 12 octobre et dimanche 13 octobre à 10h00 à 18 heures, au Foyer Rural, salle Yvonne Sarcey à Varennes Le Grand (71).

Des clichés photographiques réalisés par des photographes amateurs qui ont su capturer des animaux aux regards très expressifs, ainsi que des photographies de Dame nature.

Une très belle exposition qui proposait de la diversité dans les photographies proposées. Une nature d’ailleurs, photographiée sur le territoire français mais aussi dans d’autres lieux: Costa Rica, Afrique du Sud, Pays de Galles…

Des photographies toutes plus belles les unes que les autres, qui ont été réalisées par les photographes : Dominique Fournier, Dominique Tillerrot, Maurice Blanchard, Jean Yves Arnoult, Dominique De Rozerevil, Marie-Claude Terret, Bruno Presumey, Yves Siri, Thierry Langlois avec cette année en invité d’honneur :

Le pastelliste animalier, Rémy Ruget.

Aussi, ce samedi 12 octobre à partir de 11 heures, avait lieu le vernissage de l’exposition devant une trentaine de personnes :

Extrait du discours de Dominique Fournier, Président du club photo de Varennes-le-Grand: « Instants Nature Sud Chalonnais… en 2017, nous avons donné naissance à ce club photo, ici même à Varennes-le-Grand. Tous respectueux et reconnaissants de ce que nous offre la nature au quotidien. Alors certes, nous n’étions pas les pionniers mais toutes et tous avions le désir de transmettre cet art, d’immortaliser l’importance de l’écosystème qui nous entoure et de permettre, à travers l’exposition, aux visiteurs, d’établir un lien étroit avec le monde qui tourne autour de nous […]

A l’aide de vitesse d’obturations plus ou moins rapides, de compositions et de différents éclairages naturels, les photographes naturalistes nous racontent des histoires, nous sensibilisent à la fragilité de notre environnement et tentent d’établir un lien émotionnel avec le visiteur. Aussi, je tiens à remercier tous les adhérents ici présents pour leur travail, leur sens aigu du détail, leur patience et leur profond respect pour les sujets photographiés. Je remercie également toutes celles et ceux qui ont répondu présent à l’invitation de notre 6ème exposition de photo nature […]

Cette année, notre invité n’est pas un photographe animalier mais un pastelliste animalier en la présence de Rémy Ruget. Merci à Nicolas de Studio 11 Chalon qui répond favorablement à nos invitations depuis 3 ans. Il sera présent sur les deux jours et reste à votre écoute pour tout conseil ou besoin photographique. Bien évidemment, sans l’aide apportée par la municipalité, cette exposition ne pourrait avoir lieu. Alors merci à Monsieur Eric Valentim, Maire de Varennes-le-Grand, pour la mise à disposition de la salle, à Monsieur Pierre Rety, Adjoint au maire, pour sa disponibilité, et sa réactivité et aux services techniques pour le transport des grilles. Je vous remercie ! ».

Une exposition à visiter encore ce dimanche 13 octobre à partir de 10 h à 18 heures.

Le photoreportage info-chalon

J.P.B