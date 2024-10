ASSURANCES - N'hésitez pas à calculer au plus juste pour réaliser de belles économies

Entre les effets du réchauffement climatique qui entraînent un accroissement des catastrophes naturelles, le coût de réparation toujours plus important des véhicules modernes ou encore les dépenses de santé qui ne cessent d'augmenter, les tarifs d'assurances sont à la hausse. Fin 2023, les prévisions annonçaient des flambées de prix de +5 à +6 % pour les contrats multirisques habitation, de +3,5 % pour la couverture automobile et plus de 9 % dans le domaine de la santé. Et 2025 promet d'infliger un nouveau coup dur au portefeuille des ménages ! Pour être bien protégé, tout en maîtrisant sa facture, il est alors essentiel de garder vos assurances à l'œil.



COMPAREZ LES OFFRES

« Le meilleur conseil, applicable pour tous les types d'assurances, est de faire le point régulièrement sur ses besoins qui peuvent évoluer d'une année sur l'autre. Il ne faut donc pas hésiter à faire jouer la concurrence, à comparer les offres et ainsi trouver la plus adaptée à son profil et à ses besoins », rappelle Cédric Ménager, directeur général du comparateur en ligne Lesfurets.com. En effet, la loi vous permet de résilier à tout moment votre contrat multirisque habitation, automobile, santé ou affinitaire, à partir d'un an d'engagement.



S'ADAPTER À VOS BESOINS

Au-delà du nécessaire comparatif des offres, c'est surtout l'adaptation de votre couverture au plus près de vos besoins qui vous permettra de maîtriser la facture sans pour autant rogner sur votre protection. Dans le domaine de l'habitation par exemple, Lesfurets.com conseille de réévaluer régulièrement votre situation afin de signaler à votre assureur le moindre changement, comme l'ajout d'un dispositif de sécurité par exemple, la suppression de certains équipements ou encore le départ de vos enfants, qui seront autant d'éléments à même de modifier le montant de vos primes d'assurances.



En matière automobile, il est également possible de diminuer certaines garanties lorsque votre véhicule prend de l'âge ou d'opter pour des formules qui récompensent l'éco-conduite ou favorisent les petits rouleurs si vous l'utilisez peu.

Enfin, pensez à vérifier les postes de dépenses couverts par votre contrat santé pour les adapter au mieux à vos problématiques personnelles.



J.P.