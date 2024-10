Début de saison 2024/2025 fructueux pour la Boule Saint Jean dans le top 2 du concours quadrette vétérans de Montceau-les-Mines

La quadrette Boivin-Percherancier (Digoin) remporte le concours !

Après le concours international d’Yverdon au mois de septembre où le club chalonnais de la Boule Saint Jean s’était parfaitement illustré, il est temps de reprendre la saison des concours du Département. Après une belle troisième place au concours de la Boule d’Or, milieu septembre les choses sérieuses vont commencer sur les 7 mois à venir. Aussi le club chalonnais de la Boule Saint Jean se déplaçait ce mardi 15 octobre à Montceau-les-Mines.

Sur place, Claude Renaud, Président de L’ESBM (qui regroupe les clubs Saint Vallier, Génelard, Montceau-les-Mines et Montchanin), Jackie Garnier (secrétaire), Jean Paul Bourillot (trésorier) assistés des membres du bureau et des licenciés étaient plus que satisfaits, puisque le concours quadrette vétérans sur invitation de la société affichait complet. Ce concours a attiré 16 équipes quadrette vétérans de qualité reconnue.

Des joueurs concurrents de Clermont Ferrand, de Saint Christophe en Brionnais, de Chalon-sur-Saône (boule d’Or Chalonnaise, Boule Saint Jean et Cheminots), Crissey, du Creusot, de Digoin, d’Autun, Montchanin… sont venus se mesurer aux meilleurs boulistes locaux de Montceau-les-Mines et de Montceau l’Etoile.

Les parties bloquées sur un temps de 1 heures 30 ont permis au cours de la journée de promouvoir ce sport à la plus grande joie des spectateurs venus très nombreux. Après trois parties effectuées par chaque équipe le classement était divulgué. La soirée se terminait par la remise des récompenses aux vainqueurs et le traditionnel verre de l’amitié.

Résultat des 8 premiers primés du concours:

1er Quadrette Boivin-Percherancier (Digoin) 3 parties gagnées + 39 points

2ème Quadrette Chevaux Patrick-Blondet jean Philippe-Bertheau Marie Thérèse-Leureaud Gilles (Boule Saint Jean) 3 parties gagnées +31 points (photo prise par Ben ami du club de la Boule Saint Jean)

3ème Quadrette Jacob (Montceau L’Etoile) 2 parties gagnées

4ème Quadrette Renard (Montchanin) 2 parties Gagnées

5ème Quadrette Cottin (Saint Christophe en Brionnais) 2 parties gagnées

6ème Quadrette Bert (Crissey) 2 parties gagnées

7ème Quadrette Gauthier (Le Creusot) 2 parties gagnées

8ème Quadrette Gergovia (Clermont Ferrand) 2 parties gagnées

(Prochain rendez-vous à Montceau-les-Mines le mardi 19 novembre)

J.P.B