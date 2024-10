La seconde édition du Salon du Livre c'est ce dimanche 20 octobre

Au programme : Auteurs, Illustrateurs, Libraires, Éditeurs, Livres, Bandes-dessinées, Mangas, Ateliers, Expositions, Tout public...

Accueillant une trentaine d'acteurs du livre et proposant des ateliers menés par plusieurs invités tout au long de la journée, cet événement riche et varié permettra de contenter petits et grands, de satisfaire toutes les curiosités !

Entrée libre - Tirage au sort à 17h15 : plusieurs lots à gagner !

Espace détente proposé & buvette tenue par l’association A2c.

Plus d'infos sur le site de la ville ici.