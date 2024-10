54e Vigie Citoyenne - Mobilisation pour la reconversion du site CEA-Valduc et l'abolition des armes nucléaires

Communiqué de presse de la 54e Vigie Citoyenne pour la reconversion du site CEA-Valduc

L’arme atomique remise en cause en France et dans le monde.

Deuxième Nobel de la PAIX pour éradiquer les bombes atomiques !

Sept ans après le Nobel de la Paix décerné au réseau mondial ICAN (Campagne internationale pour abolir les armes nucléaires) en 2017, c'est au tour de l’organisation japonaise Nihon Hidankyo, de recevoir en octobre 2024 ce prestigieux Nobel de la Paix pour son combat contre l’arme atomique. Fondé en 1956 par les survivants des bombes nucléaires larguées par les États­Unis sur Hiroshima et Nagasaki en 1945, elle "reçoit le prix de la paix pour ses efforts en faveur d'un monde sans armes nucléaires et pour avoir démontré, par des témoignages, que les armes nucléaires ne doivent plus jamais être utilisées", déclare le président du comité Nobel, Jørgen Watne Frydnes. Et, dans notre dangereux contexte de conflits mondiaux, les puissances nucléaires, dont les plus grandes, Russie, États-Unis, Chine, Royaume-Uni, France, ont une « responsabilité particulière » dans la non-prolifération des armes nucléaires. Reconnaissance méritée, ce Nobel arrive au moment crucial où la menace d’utilisation d’armes nucléaires est plus élevée que jamais et où les États modernisent – et renouvellent comme la France – leurs arsenaux nucléaires. Communiqué d'ICAN.

Le 16 octobre 2024, 21 lanceuses et lanceurs d’alerte du Collectif Bourgogne - ­Franche-Comté pour l'abolition des armes nucléaires (CBFC-AAN) ont déployé des banderoles à DIJON et à MOLOY, près du site du CEA de Valduc (Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives) qui travaille à la maintenance et modernisation des 290 armes nucléaires françaises. Ils demandent :

- l’adhésion de la France au Traité sur l’interdiction des armes nucléaires (TIAN), devenu le 22 janvier 2021 la norme du droit international,

- le respect par la France de l’art. 6 du Traité de non-prolifération (TNP) auquel elle a adhéré en 1992 et dont elle viole l’esprit et la lettre,

- vérité et justice pour toutes les victimes des 210 essais nucléaires français (Sahara algérien et Polynésie), - et à terme, la reconversion à des activités pacifiques des sites CEA-DAM, dont celui de Valduc.

Cela bouge à Dijon, Arc-et-Senans, Paris, en Indonésie et à Oslo …

Pendant les commémorations 2024 d'Hiroschima et Nagasaki, du 6 au 9 août :

- A DIJON, des membres du CBFCAAN ont modifié un totem du Conseil Départemental 21, à l’occasion des Jeux Olympiques : la flamme Olympique est devenue la flamme Atomique, avec son champignon atomique…

- A la Saline royale d'ARC-et-SENANS (39), en présence de Miku Aoki vice-consule du Japon, une centaine de personnes s’est réunie devant le gingko biloba planté pour l’occasion, symbole de paix et de désarmement nucléaire. Présents Laurent Croizier député du Doubs, Dominique Voynet députée du Doubs et Anne Vignot

Maire de Besançon étaient représentées par Anthony Poulain, suppléant et adjoint au Maire, Jean-Marie Collin directeur d’ICAN-France…

Les avancées du TIAN !

Au 15 octobre, 94 États ont signé le Traité sur l’interdiction des armes nucléaires (TIAN), dont l’Indonésie avec près de 270 millions d’habitants, pourtant en conflit avec la Chine qui a des ambitions sur ses eaux territoriales. 25 États ont lancé le processus de ratification (Algérie, Brésil, ...).

Et déjà 86 villes françaises et 4 collectivités territoriales ont signé "l'Appel des villes et collectivités" d'ICAN demandant au président de la République de signer le TIAN, nouvelle norme du droit international.

- Le programme 100 jeunes leaders pour un monde exempt d’armes nucléaires (YLF) vise à impliquer de futurs leaders d’États dotés ou non d’armes nucléaires, et à développer leur capacité de faire entendre leur voix dans les processus de désarmement nucléaire. Ces cycles de formations sont prévus jusqu’en 2030. Appel à candidatures et détails

Budget de la France ?!

Dans son budget défense pour 2025, la France veux consacrer plus de 7 milliards €, soit 13 318 € par minute pour ses armes de destruction massive. À l’heure des restrictions budgétaires, il est étonnant de consacrer autant d’argent dans un système dont l’hypothèse de l’échec est désormais reconnue.

Comment les Citoyen­nes peuvent-­ils soutenir le TIAN ?

Chacun doit être conscient de la menace permanente des 13 000 bombes atomiques détenues par 9 pays. Et agir avec les élus et l'ONU pour le désarmement atomique.

­ - Écrivez à votre Maire, pour que votre commune rejoigne les 90 collectivités signataires de l’Appel des villes d'ICAN pour le désarmement nucléaire, dont PARIS, GRENOBLE, LYON­Métropole, SAINT-ETIENNE, BESANÇON, CLUNY et le Conseil Régional de Bourgogne Franche­Comté !

http://icanfrance.org/appel­aux­maires

-­ À votre Député et Sénateur pour que la France adhère au TIAN.

­ - Questionnez VOTRE BANQUE sur son financement des bombes atomiques et participez à la campagne d’action sur ce thème

- Faites connaître les 7 vices de la dissuasion nucléaire.

- Regardez le débat sur la dissuasion et le désarmement nucléaire entre le général Dominique Trinquand et Jean-Marie Collin d'ICAN.

Et participez aux :

­ Prochaines Vigies Citoyennes mensuelles à Dijon et Moloy le 12 décembre ou à Paris.

­ Aux commémorations des bombardements atomiques d'Hiroschima et Nagasaki, du 6 au 9 août.

Les vigies et actions non-violentes menées par le ‘Collectif Bourgogne Franche-Comté pour l’abolition des armes nucléaires’ s’inscrivent dans le cadre d' ICAN, 'Campagne internationale pour abolir les armes nucléaires’ (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons), Nobel de la Paix 2017, et dans la suite des précédentes victoires de l'ONU : interdiction des armes biologiques (1972), des armes chimiques (1993), des mines antipersonnel (1997), et des bombes à sous-munitions (2008).

- Historique et photos des actions à Dijon et Valduc depuis 2013.

Le Collectif Bourgogne Franche-Comté pour l'abolition des armes nucléaires (CBFCAAN)

Info