Travaux provisoires parvis Saint-Vincent

Le parvis de la cathédrale Saint-Vincent présentait des désordres devenus trop dangereux pour la circulation ssécurisée des piétons et des personnes à mobilité réduite.

Il a donc été décidé, en attendant la réfection définitive du parvis à la fin du chantier de rénovation de la cathédrale (2027) de procéder à une reprise provisoire du site, garantissant le bon cheminement des usagers.

Les 22 et 23 octobre, s’est déroulée une première phase de terrassement et d’application d’une sous-couche de réparation en enrobé. Après un délais d’environ une semaine, une deuxième phase permettra l’application d’une résine, dont le coloris a été choisi pour être au plus près des tons initiaux du parvis.

Ces travaux de sécurisation de l’espace public s’élèvent à un montant de 26.000 €.