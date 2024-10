Action Génération Innovante : la mini entreprise à la Maison de quartier des Aubépins

Pour cette première édition, 17 personnes, dont 10 jeunes de jeunes de la Mission Locale du Chalonnais, 3 personnes du Plan Local pour l'Insertion par l'Emploi (PLIE), 3 personnes du Dispositif Amont de la Qualification version 2.0 (DAQ) et 1 personne de la Maison de quartier des Aubépins, ont participé à cette action de travail d'équipe et de collaboration le mercredi 23 octobre.

Encadrés par leurs mentors issus du monde de l'entreprise, à savoir Sandrine Gouas, Caroline Casciello, Driss Essabar, Clément Galbois et Christophe Fournier, ces 17 personnes devaient répondre à la problématique de la mobilité en zone rurale de 9 heures à 17 heures.

«Ils devaient imaginer un service pour faciliter les habitants à se déplacer», nous indique Ludovic Fayolle, le facilitateur de Entreprendre pour Apprendre BFC.

Répartis en quatre groupes, ils ont brainstormé pour trouver des solutions aux problèmes révélés et accoucher d'une idée commune qui répond à un besoin dans l'intérêt collectif.

En somme, quatre groupes pour quatre solutions.

A la fin, ils devaient réaliser un pitch* devant un jury, composé de Anne Lavoue, Benjamin Laberthe, Pierre Zelenkauskis, qui choisira le meilleur.

Le coup de cœur du jury a été décerné à l'équipe de la BGE pour leur projet Vélo City.

«Une action innovante qui nous a permis de mixer les publics. C'est une grande première qui permet de faire travailler ensemble plusieurs générations et renforcer la synergie entre nos différents partenaires», nous explique Ibrahima Bathily, le direction de la Mission Locale du Chalonnais.

Les organisateurs remercient tous les participants «et plus particulièrement» les mentors, la Maison de quartier des Aubépins «pour son accueil très chaleureux», AIFA CIFA Jean Lameloise et l'association Les PEP71 «pour les collations et repas», le PLIE, le Service économique du Grand Chalon, Alexandre Morgen, Léa Dumas et Fabienne Paris de la DDETS 71 pour le financement de cette action dans le cadre de la Cité de l'emploi.

La Mission Locale du Chalonnais donne rendez-vous le 14 novembre, de 9 heures à 17 heures, au Parc des Expositions le Salon de l'Emploi. Co-organisé avec le Grand Chalon, le Salon de l'Emploi, c'est 170 acteurs économiques (entreprises, partenaires de l'emploi et de l'insertion, organisations patronales, collectivités, organismes de formation et agences de travail temporaire) pour 2000 offres d'emplois à pourvoir.

* Bref résumé accrocheur destiné à promouvoir un film, un livre, un jeu vidéo ou ici, en l'occurence un projet.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati