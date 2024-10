HALLOWEEN - Ces trucs qui donnent la trouille

Les enfants adorent faire peur et pour nombre d'entre eux, Halloween est le jour idéal pour effrayer les passants, les copains ou les membres de leur famille. Il suffit d'avoir quelques idées.

Outre les classiques effets sonores venus d'outre-tombe et les toiles d'araignée savamment étalées sur la cheminée, on peut imaginer toutes sortes de blagues aussi terrifiantes qu'amusantes. Un fantôme pourra ainsi croiser le chemin de votre père lorsqu'il rentrera du travail. Pour cela, mettre une corde autour d'un arbre avec un drap blanc attaché dessus. En faisant bouger la corde, cela donne l'impression que le fantôme « vole ».

On peut aussi faire sortir une main du sol en fabriquant une fausse main (avec un gant en latex et du plâtre par exemple). S'il fait noir et qu'une lampe s'allume quand quelqu'un passe, l'effet frisson est garanti. Et pour faire semblant qu'il y a de vrais fantômes, on peut remplir un ballon avec de l'hélium (des bouteilles de gaz spéciales sont en vente dans les magasins de jouet), placer un bout de plastique ou de tissu blanc au-dessus et donner ainsi l'illusion qu'une créature se déplace seule.