6e Journée de Fédérale 2, RTC – Bourges : Les chalonnais dominateurs asphyxient les berruyers 34 à 18

Dimanche, 27 octobre à 15 heures 15, sur son terrain fétiche Louis Brailly, le RTC (Rubgy Tango Chalonnais) recevait dans le cadre du match de la 6e journée de Fédérale 2 (poule 1), l’équipe de Bourges qui occupe la 2ème place du classement général.

Une équipe solide qui après avoir perdu son premier match chez nos voisins creusotins sur le score de 23 à 14 a redressé la tête pour exploser l’équipe de Lons le Saunier à domicile 53 à 13 et remporté également deux victoires à l’extérieur 16 à 26 contre Auxerre et 21 à 46 à Pontarlier. Quant au weekend dernier à domicile, les berruyers se sont imposés face au SCUF (Sporting Club Universitaire de France Rugby) sur le score de 29 à 23. Une équipe qui arrive donc à Chalon en pleine confiance et qui voyage plutôt bien hors de ses terres !

Côté chalonnais, on a également bien commencé la saison avec une brillante avec une victoire à Meaux (24 à 19), une victoire certes étriquée contre Grand Dole à domicile (17 à 16), pour une défaite chez nos voisins creusotins en remportant néanmoins le point du bonus (25 à 19). Ensuite un match nul peu reluisant contre Lons le Saunier (15 à 15) mais une victoire probante à Pontarlier (28 à 19) qui doit redonner confiance. Aussi, Il serait donc conseillé aux chalonnais de consolider leur victoire à l’extérieur par une victoire à domicile. Cela leur permettrait de capitaliser des points pour le classement, afin de rester dans le haut de tableau général et un déplacement périlleux au SCUF. C’est ce qu’ils ont fait avec brio !

Terrain : Bon état Condition atmosphérique : Temps ensoleillé

Vent : Aucun Affluence : 600 personnes

Entraineurs Chalon: Christophe Cabadaïs et Clément Camuset

Pour Bourges: Benjamin Foulon et Diwan Jonck

Bon arbitrage de Monsieur Ewan Breteche (Ligue IDF)

Délégué du match : Raphaël Pagaud (Ligue BGFC)

Carton jaune pour Chalon : Mérigond 32’, Mennweg 80’.

Carton rouge pour Bourges : Moléana (violences) 60’.

Rentrées côté Chalon-sur-Saône : Renzullo (41’), Futin-Martin-Mennweg (43’), Spinel (63’), Lethenet et Linas (72’)

Rentrées côté Bourges: Faure (40’), Moleana et Cancian (63’) Compin et Cataldi (60’) Schirck (64’)

Blessures : Berthou (69’)

Physionomie 1ère mi-temps : Si les tangos avaient tout à craindre de cette équipe visiteuse, il n’en fut rien sur le terrain tant les chalonnais se montrait conquérants et sûrs de leur rugby. Et si l’équipe de Bourges allait inscrire le premier essai, les chalonnais sans s’affoler allaient reprendre le dessus de la plus belle des manières. Puissants dans les mauls, compacts entre les lignes, les chalonnais ont dominé leur sujet ! Même réduits à 14 en fin de première mi-temps Chalon ne pliera pas, bien au contraire, ils inscriront un super essai !

Le match débute à 15 heures 15

C’est un match tambour battant qui commence avec une pression chalonnaise qui est récompensée par une pénalité sifflée à 45 mètres côté gauche des poteaux suite à un placage haut et qui sera transformée par Girard. (Chalon 3 Bourges 0, 4’). C’est un chalonnais qui se mettra ensuite à la faute sur un placage haut qui permettra aux visiteurs d’obtenir une pénalité à 38 mètres face aux poteaux mais qui ne sera pas transformée par Ralf (11’). Chalon qui se met une nouvelle fois à la faute avec un ballon gardé au sol suite à une glissade, et la pénalité sifflée à 37 mètres côté gauche des poteaux sera transformée par Ralf (Chalon 3 Bourges 3, 13’). Des visiteurs qui se mettent en position de hors-jeu et la pénalité sifflée à leur encontre à 33 mètres côté droit des poteaux, sera transformée par Girard (Chalon 6 Bourges 3, 17’). Chalon pousse dans le camp adverse mais se fait surprendre par un contre, où les berruyers vont traverser tout le terrain par une succession de passes et aplatir le cuir derrière les lignes chalonnaises par Touleron. Essai qui sera transformé par Ralph (Chalon 6 Bourges 10, 19’). Les visiteurs qui se mettent à nouveau à la faute pour hors-jeu, et la pénalité sifflée à 40 mètres, côté droit des poteaux, sera transformée par Girard (Chalon 9 bourges 10, 27’). Chalon en infériorité numérique va continuer de pousser et obtenir une touche dans les 22 mètres adverses. Suite à la remise en jeu, le ballon est remis à Greneron G qui en warrior va défoncer la défense adverse pour marquer l’essai en force qui sera transformé par Girard (Chalon 16 bourges 10, 35’). Chalon se fait punir ensuite pour un ballon maintenu au sol mais la pénalité sifflée à 48 mètres, face aux poteaux, ne sera pas transformée par Ralph (39’). C’est donc sur le score de 16 à 10 en faveur des tangos que la mi-temps sera sifflée !

Physionomie deuxième mi-temps : Les chalonnais ont déroulé leur rugby de la plus belle des manières qui soit. Puissants dans les placages, opportunistes sur les rushs, compacts entre les lignes, efficaces en défense, les joueurs chalonnais ont maitrisé leurs adversaires. Creusant l’écart petit à petit, ils ont été à la hauteur de l’événement.

2ème mi-temps

Les chalonnais reviennent en conquérants sur la pelouse et vont obtenir une pénalité pour hors-jeu à 35 mètres face aux poteaux, qui sera transformée par Girard (Chalon 19 Bourges 10, 45’). Chalon qui continue à être dominateur et qui obtient à nouveau une pénalité à 36 mètres des poteaux, côté gauche, pour un berruyer ayant plongé au dessus du ballon et qui sera à nouveau transformée par Girard (Chalon 22 bourges 10, 52’). Les visiteurs qui sous la pression des locaux se mettent à la faute et se font sanctionner pour un hors-jeu d’une nouvelle pénalité à 26 mètres côté droit des poteaux, qui sera transformée par Girard (Chalon 25 Bourges 10, 54’). Les berruyers qui réduiront l’écart suite à un hors-jeu de Spinel, pénalité à 24 mètres, côté droit des poteaux, qui sera transformée par le nouveau buteur adverse Bourdin (Chalon 25 Bourges 13, 57’). Des visiteurs qui vont se faire sanctionner pour un ballon volontairement joué et jeté en avant, par une pénalité à 30 mètres des poteaux, côté gauche, qui sera transformée par Girard (Chalon 28 Bourges 13, 59’). Suite à des violences de Moleana, les chalonnais obtiennent une pénalité à 36 mètres, côté droit des poteaux, qui sera transformée par Girard (Chalon 31 bourges 13, 64’). Chalon qui obtient une nouvelle pénalité à 54 mètres, face aux poteaux, qui sera transformée par Girard (Chalon 34 Bourges 13, 73’). Bourges qui redressera la tête en fin de match par un essai en coin de Khalifa qui ne sera pas transformé par Bourdin (Chalon 34 Bourges 18, 80’). C’est sur ce score que sera sifflé la fin du match !

Analyse journalistique : C’est un match maitrisé un tout point par les tangos. Les chalonnais ont corrigé les fautes d’indisciplines qui les pénalisaient sur les matchs précédents. Solides dans tous les secteurs de jeu, pratiquant un beau jeu à la main, ils méritent leur victoire !

Côté chalonnais : si toute l’équipe est à féliciter, nous avons aimé les prestations des premières lignes Fernandes et Guy. La bravoure du soldat Greneron G auteur d’un bel essai en force. Mérigond et le capitaine Denet toujours à la relance, les bonnes rentrées de Martin, Futin, Renzullo et Spinel. Mais deux joueurs méritent la mention spéciale : Paquelet auteur d’un match plein et grand artisan de la victoire et Girard à 100% pour ses transformations.

Côté Bourges : On a aimé la puissance de Bratu (3) et Putuma (5), le remuant Touleron (6) et les prestations de Bourdariat (13) et Souyri (14)

L’équipe B de Chalon, quant à elle, a battu l’équipe de Bourges sur le score de 31 à 27 (photo du dernier essai chalonnais).

Lors de cette rencontre, on notait la présence de Thierry Thevenet (Président de l’O.M.S) et Jean Luc Durand (Vice-président de l’O.M.S).

