L’Harmonie Municipale ‘La Vaillante’ sera en concert le lundi 11 Novembre 2024 à la Salle Marcel Sembat à 16 Heures

Le communiqué !

En cette année de commémoration de la libération de 1944, l’orchestre d’harmonie de Chalon sur Saône a choisi pour son traditionnel concert d’automne, les Airs des années 40 en France et ailleurs !

Dans cette période musicale très riche musicalement, Jean Happillon, son directeur musical, a sélectionné des mélodies, dont les refrains sont dans toutes les mémoires encore aujourd’hui. Une grande place sera faite aux chansons de bravoure ou de nostalgie, typiques de ces années troublées. Le jazz, symbole de liberté, permettra de retrouver ces rythmes nouveaux venus d’Amérique, et ce style jazz band.

Un voyage musical dans le temps, en France et dans le monde, en compagnie de l’orchestre d’harmonie de Chalon et desélèves de la classe de saxophone du conservatoire de Chalon et son professeur Jean Luc Miteau.

Ce spectacle musical, riche en surprises, sera conduit avec la complicité du ténor, ami de la Vaillante Léon Roch ,étudiant à la célèbre Schola Cantorum de Bâle.

L’Harmonie ‘La Vaillante’ vous attend nombreux le lundi 11 novembre 2024 à la Salle Marcel Sembat à 16 heures.

Entrée et participations libres.