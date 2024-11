Santé : Le Réseau des Aidants Nord 71 a organisé son séjour répit annuel au Château de Jully

Du 19 au 22 octobre, dix binômes aidant-aidé ont ainsi partagé des moments de plaisir et de convivialité dans le cadre chaleureux et élégant de cette ancienne maison vigneronne, située au cœur du village de Jully-les-Buxy et gérée par l’association des Petits Frères des Pauvres.

Au Creusot depuis 2019

Basé au Creusot, le Réseau des Aidants Nord 71 est l’une des deux plateformes d’accompagnement et de répit existantes en Saône-et-Loire. Créé en octobre 2019, il couvre, comme sa dénomination l’indique, le nord du département, à savoir la Communauté Urbaine Creusot-Montceau, le Grand Chalon, l’Autunois-Morvan et la Bresse bourguignonne. L’autre plateforme étant installée à Mâcon et s’occupant du sud.



Le Réseau des Aidants Nord 71 est accessible à tout proche aidant de personnes présentant tout type de handicap et vivant à domicile (maladies neurodégénératives, maladies neuro-évolutives, troubles psychiatriques, handicaps moteurs, autisme/troubles envahissants du développement…), sans limite d’âge.

Un accompagnement personnalisé

Une équipe pluridisciplinaire (psychologue, infirmier, aide-soignant, animateur…) se tient à la disposition des aidant(e)s qui se sentent isolé(e)s et/ou épuisé(e)s pour leur offrir un accompagnement personnalisé à travers une écoute attentive, un soutien psychologique, des prestations culturelles, de détente, de loisirs, et des temps de répit. Des solutions de répit, hors domicile sous la forme d’un temps libre, et à domicile, soit par une suppléance en journée, du lundi au vendredi, soit par un relayage en journée, la semaine, le week-end, et les jours fériés. La majorité des actions et des prestations est gratuite.

Quatre jours pas comme les autres…

Au nombre de ces prestations figure depuis 2022 un séjour répit au Château de Jully en partenariat avec l’association des Petits Frères des Pauvres. Cette année, la durée du séjour a été augmentée d’une journée supplémentaire, passant de trois à quatre jours. Afin de favoriser les échanges, le partage de la vie de groupe. Laurence Poulios et Samuel Do Paco, les responsables du séjour, financé par l’Agence Régionale de Santé (ARS) Bourgogne-Franche-Comté, avaient élaboré deux programmes bien spécifiques. Un programme sur le thème « D’une Image au Septième Art » pour les aidant(e)s. Avec notamment un atelier photo-vidéo en compagnie de l’association creusotine La Baraque, une sortie cinéma au Mégarama de Chalon pour voir le film de Nicolas Vanier « C’est le monde à l’envers » et une visite du musée Nicéphore Niépce à Chalon. Sans oublier une séance de sophrologie, un repas au restaurant « Les Vignes d’Hortense » à Laives et une dégustation au Domaine de la Luolle à Moroges. Mais aussi un programme pour les aidé(e)s, avec en autres un loto gourmand, un après-midi avec la conteuse Martine Forrer ou encore une médiation animale avec l’association Animotiv’. On n’oubliera pas non plus les animations communes, à savoir la soirée avec la chanteuse chalonnaise Mimi Rose ou le quizz géant du lundi soir.



Avant de se quitter à regret, les aidant(e)s se sont retrouvé(e)s pour un petit débriefing, animé par Raphaël Leichner, coordinateur du Réseau des Aidants Nord 71, au cours duquel tout le monde s’est accordé à dire que le séjour avait été une grande réussite, que des liens s’étaient créés entre aidants(e)s et que les quatre jours avaient passé beaucoup trop vite.



Réseau des Aidants Nord 71 75 rue Jouffroy 71200 Le Creusot. Horaires d’ouverture et permanence téléphonique du lundi au vendredi de 9h 30 à 12h et de 13h 30 à 17h, sauf jour férié.

Tél : 03.85.77.04.20.

Courriel : [email protected]

Paroles d’aidante : Marijo Chaux (Torpes)



« Un grand merci à Laurence et Samuel ainsi qu’à Sabrina, Véronique et Frédérique, les trois aide-soignantes. Tout le monde est très content. L’équipe du réseau a fait montre d’un engagement total, conjugué à des qualités professionnelles exceptionnelles, à de la bienveillance et à une humanité hors du commun. Elle a su s’adapter à chaque cas, ce qui a permis aux aidants d’accéder à la sérénité et à un relâchement total, ce qui était bien le but du séjour. Les activités, diverses et variées, ont plu à une grande majorité. Les repas étaient copieux, variés, goûteux et très bien cuisinés avec des ingrédients de qualité, et tout cela dans une ambiance agréable. Le cadre était enchanteur et, cerise sur le gâteau, le beau temps était de la partie. J’espère que l’action sera reconduite l’année prochaine ».

Gabriel-Henri THEULOT

Photos fournies par le Réseau des Aidants Nord 71