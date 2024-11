BUDGET 2025 - Les associations du bloc communal réaffirment leurs positions

Budget 2025

Réunion et positions communes des associations du bloc communal



Les associations du bloc communal se sont réunies mercredi 30 octobre dans les locaux de

l’Association des maires de France (AMF) pour évoquer le projet de loi de finances pour 2025

actuellement examiné à l’Assemblée nationale.

Les sept associations d’élus ont souligné la vive inquiétude qui leur est remontée des 35 000

maires et 1 250 présidents d’intercommunalité face aux ponctions supplémentaires, à

hauteur d’au moins 10 milliards d’euros qu’entend réaliser l’État sur leurs budgets.

Elles s’opposent à ces prélèvements qui ne sont pas des économies et rappellent leur

attachement au principe d’équité qui les lie, comme en témoigne cette première réunion

inédite qui marque leur unité.

Elles proposeront prochainement des pistes d’économie au Gouvernement dans une

contribution commune qui est en préparation. L’État doit se réformer pour être plus efficace

et seule la véritable décentralisation permettra de retrouver de la performance publique pour

assainir les comptes publics et au service des habitants.



Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité (AMF)

Association des maires ruraux de France (AMRF)

Association des petites villes de France (APVF)

France urbaine

Intercommunalités de France

Union nationale des centres communaux d'action sociale (UNCCAS)

Villes de France