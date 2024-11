Bénévoles, les lycéens d’Emiland Gauthey ont fait parti de l’organisation de l’accueil aux Championnats de France Judo

Le clin d’œil info-chalon.com

Une dizaine d’élèves du lycée Emiland Gauthey de la filière Métiers de l'Accueil Evénementiel ont participé ce week-end en tant que bénévoles à l'accueil du public au Championnat de France de judo.

La mission qui leur a été confiée était d’accueillir la presse les matins du samedi 2 octobre et dimanche 3 octobre, l’accueil des joueurs et du public VIP, l’orientation et placement du public, missions qu’ils ont rempli à la perfection.

Félicitations à ces jeunes qui étaient sous la responsabilité de leur professeur Setti Messoussa, Enseignante Economie Gestion au lycée.

J.P.B