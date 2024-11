AVIS DE DECES - Monsieur Jean BENOIT

LUX



Jacqueline BENOIT, son épouse ;

Franck et Florence, Arnaud et Sandra, Virginie et Mickaël,

ses enfants ;

Axel, Romain, Jeanne, Camille, Thimothé, Clémence,

ses petits-enfants chéris ;

Marie-Jeanne et Pierre (†) GIRARDOT,

sa belle-sœur et son beau-frère ;

Maguy PERRICHON, Geneviève BARRANCA, Joseph BENOIT,

ses sœurs, son frère et leurs conjoints ;

les familles BENOIT et GIRARDOT,

ont le chagrin de vous faire part du décès de

Monsieur Jean BENOIT

survenu le 3 novembre 2024, à l'âge de 79 ans.

Nous garderons de lui son sourire, sa gentillesse et sa joie de vivre.

La cérémonie religieuse sera célébrée samedi 9 novembre 2024, à 15 heures, en l'église de Lux.

La famille remercie les auxiliaires de vie et les aides-soignantes pour leur gentillesse et leur dévouement.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.