De 14 à 60 ans, venez découvrir 2000 offres d’emploi !

Jeudi 14 novembre, le Salon de l’Emploi ouvre ses portes !

Mardi 5 Novembre à 11 heures, à la Mission Locale du Chalonnais, 49 Avenue Boucicaut à Chalon-sur-Saône, avait lieu la réunion de préparation et le point presse concernant le Salon de l’Emploi piloté par le Grand Chalon, qui se déroulera le jeudi 14 novembre 2024 à partir de 9 h, au Parc des Expositions, Rue d’Amsterdam à Chalon-sur- Saône.

Un événement mis en place par Annie Lombard, Vice-présidente en charge de la politique de la ville, des solidarités, de l’emploi et de l’insertion, qui avait réuni tous les acteurs concernant les offres d’emplois et du recrutement du bassin chalonnais afin d’échanger avec eux sur les dernières tendances: Romain Guillot (ARIQ BTP), Véronique Guillemin (CIBC), Barbara Ramage (CMA), Antonio Pascual (COMCOM SUD COTE Chalonnaise et Maire de Granges), Christelle Charles et Marylise Dubois (Conseil Départemental), Clarisse Maillet (CPME), Audrey Lamoureux (Le Grand Chalon), Patrice Di Ilio (Le Grand Chalon), Isabelle Porot (Le Grand Chalon), Delphine Jacob et Fabien Rossignol (MEDEF), Noëlla Ghorzi (MEDEF), Ibrahima Bathily (MISSION LOCALE), Delphine Clerc (MISSION LOCALE), Joël Bruchon (France TRAVAIL), Stéphanie Marguin (UIMM et GEIQ INDUSTRIE), Fabienne Berthier et Laura Femenia (Vicky Foods) et Céline Guillot (GEIQ BTP).

Un salon de l’emploi 2024 qui va recenser 172 stands d’entreprises ou collectivités, qui vont proposer des emplois sur 12 pôles différents (Sécurité, BTP, Artisanat, industrie, transport …) et qui ouvrira ses portes à 9 heures. 3 Food Truck seront sur place pour proposer des repas lors du déjeuner.

Extrait du discours d’Annie Lombard: « Cela nous fait plaisir de vous recevoir au sein de l’action locale. Merci d’avoir répondu à mon invitation. Nous sommes là pour parler et échanger sur le prochain forum de l’emploi qui aura lieu le 14 novembre […] Ce salon de l’emploi est très important car il permet de trouver un emploi pour les demandeurs et de ce fait, de trouver sa place dans la société ! Ce salon a aussi pour but de faire connaître le territoire afin d’essayer d’attirer que ce soit dans l’industrie ou dans d’autres secteurs d’activités, les demandeurs d’emploi. Lutter aussi contre l’ignorance des métiers et aussi contre le manque d’intérêt de certains métiers. Mais il faut informer les demandeurs d’emploi que l’on peut très bien commencer en bas de l’échelle, grimper et arriver à faire une belle carrière, que ce soit en formation initiale ou en formation continue parce que les entreprises sont prêtes aussi à accueillir des collaborateurs pour les faire monter en compétences dès lors qu’il y a une envie. Je vous donne donc tous rendez-vous le jeudi 14 novembre au Parc des Expositions. Je vous remercie ! ».

Pour information sur les chiffres du chômage: Sur le bassin de Chalon-sur-Saône, le nombre des demandeurs d’emploi inscrits en catégorie A, soit 5603 DE au 30 septembre 2024 diminue sur un an de 1% (contre + 3% en Bourgogne Franche-Comté). Le nombre d’offres d’emploi enregistrés sur 12 mois glissants est en baisse de 5% (6% en Bourgogne Franche-Comté). 35 200 déclarations préalables à l’embauche pour le troisième trimestre soit également une diminution de 5% sur le même trimestre de l’année précédente.

J.P.B