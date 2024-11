Découvrez les nouveautés du ‘5ème Chalon de la B.D’

Mercredi 6 novembre à 18h, dans la salle de lecture de la bibliothèque Municipale, avait lieu un point presse sur la 5ème édition du Salon de la BD, rebaptisé 'Chalon de la B.D' par les organisateurs, qui se déroulera le 16 et 17 novembre 2024 à la salle Marcel Sembat à Chalon-sur-Saône, de 10 heures à 18 heures.

Pour cet événement, les organisateurs ont souhaité proposer au public un salon généraliste, familial qui permet aux petits et aux grands d’enrichir leur culture B.D. Il permettra aussi aux lecteurs, aux familles, aux adultes, aux enfants, aux curieux de tous âges, d’aller à la rencontre d’auteurs (scénaristes et dessinateurs) et à la découverte d’univers graphiques et scénaristiques divers et variés (3 euros l’entrée à partir de 12 ans).

Cette conférence de presse se déroulait en présence de Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône, de Bénédicte Mosnier, 4e adjointe en charge de la culture, de Maxime Ravenet, 7e adjoint en charge du monde associatif et du développement de la e-administration, de Pierre Carlot, 9e adjoint en charge des sports, d’Adrien Philippe Monniot, Directeur de la Bibliothèque Municipale, de Jean Pascal Lebrat, Président de l’association ‘Bulles de Bourgogne’… un salon qui comptera de nombreux partenaires et sponsors : La Région Bourgogne Franche-Comté, le Département, La Ville de Chalon, le Grand Chalon, Le Comptoir des Fers, le chocolatier Wettling, le Moulin à café, Optic 2000, l’Association des Commerçants du cœur de ville, Leclerc Lux, Couleurs et transparence, L’En-Jeu, Le petit Monde de Tentations, Kraft, Place des Meeples, La Pierre Vive, Ménager Cadeaux, Sympathy for the Vinyl, le Bar à Jean, la Meulière, Le Cellier Saint Vincent…

Extraits du discours de Jean Pascal Lebrat qui apportait quelques détails sur le salon: « Je tiens beaucoup à remercier la Municipalité, Monsieur le Maire et Madame Mosnier mais aussi Maxime Ravenet pour le soutien que vous nous apportez depuis le tout début, puisque nous avons commencé par une exposition Tintin et c’est ce qui nous a permis de construire cette fusée qui est en train de décoller sereinement. Nous sommes ici non seulement pour faire la promotion du salon mais pour faire aussi la promotion de la culture, de la lecture, d’être ouvert parce que par la lecture on a un aspect critique, on a un jugement qu’on construit et qui peut être sensé plutôt que insensé. Et on a aussi l’individualité par rapport à la collectivité et le suivi comme des moutons de certaines idées ! C’est ce que l’on veut créer avec ce salon qui est une grande bibliothèque et une grande librairie […] Nous sommes aussi là pour promouvoir l’objet BD comme un objet de lecture et d’ouverture sur les autres. Je voulais faire vraiment le lancement officiel aujourd’hui pour le nouveau nom et définitif qui devient le ‘Chalon de la B.D’ et non plus le ‘Salon de la B.D’. Puisque à l’origine le salon, c’est un lieu où l’on peut converser, on peut s’assoir et lire, on peut échanger et ce n’est pas le salon foire comme on peut l’imaginer et donc le ‘Chalon de la B.D’, c’est le nouveau nom et on le baptise aujourd’hui ! Souhaitons qu’il obtienne un gros succès ! Merci aux bénévoles qui sont présents et tous ceux qui seront au salon pour que tout se passe bien ! Je vous remercie et à la semaine prochaine ! ».

Il terminait en remerciant tous les partenaires de ce salon : La ville de Chalon, Le Grand Chalon, les bibliothèques municipales, la bibliothèque départementale, la DRAC et les membres de l’Association Bulles de Bourgogne.

Quant au Maire de Chalon-sur-Saône, il se félicitait que la ville compte des événements littéraires, des événements du livre et rappelait que Chalon est la ville aux 4 salons : salon du livre jeunesse, salon des auteurs de Bourgogne et de Franche-Comté, salon du livre ancien et donc le salon de la B.D. il concluait par : « Il n’y a pas beaucoup de Cité, en tout cas, dans notre proximité qui peuvent revendiquer cela ! ».

Information en bref sur le salon : Il y aura une trentaine d’auteurs en dédicaces, des ventes de bandes dessinées neufs et d’occasion, figurines, objets de collections neufs et d’occasion, initiation de jeux organisée par l’En-Jeu, exposition sur la BD Animal Jack, un espace lecture, une fresque participative, des « passe têtes », Un Escape Game, quizz familial, ateliers dessins et ados…

Nouveautés : Samedi à 15 heures, à la salle Marcel Sembat, rencontre avec Lauriane Chapeau sur sa BD ‘Petite et Grande’ qui aborde la question des violences sexuelles sur enfants.

Samedi 17 heures 30 à la salle d’étude de la bibliothèque municipale de Chalon-sur-Saône, conférence musicale sur les bluesmen qui ont inspiré la BD ‘Delta blues Café’.

(Pour information le vernissage du salon aura lieu le samedi à 11 heures)

J.P.B