C'est qui le Premier Ministre ?

On avait déjà mal à comprendre l'issue des législatives anticipées où le parti politique avec le moins de voix avait finalement réussi à s'imposer dans l'organigramme de l'Etat. Mais ce lundi soir, au JT de TF1, l'annonce de la revalorisation des retraites au 1er janvier par Laurent Wauquiez, a encore un peu plus troublé le jeu politique. Celui qui dénonçait, il y a encore peu, les négociations souterraines avec la macronie, est venu annoncer au JT de TF1, un sujet majeur du pouvoir d'achat des Français... mais à quel titre ?

Personne n'est dupe du cadeau offert à Laurent Wauquiez pour Michel Barnier et consorts mais avouez qu'il y a de quoi flouter encore un peu plus le jeu politique du moment. Chacun aura bien compris l'enjeu totalement électoraliste de l'annonce faite aux plus âgés, le corps électoral le plus participatif à chacune des élections. Un joli cadeau offert aux retraités mais aussi et surtout un cadeau à Laurent Wauquiez, qui pourra se prévaloir prochainement d'avoir oeuvré au pouvoir d'achat des retraités français. A se demander si le Premier Ministre est bien qui il est ...

L.G