Commémoration du 11 novembre 1918 à Champforgeuil, le jeune Baptiste Blot fait lecture du message de l’UFAC.

Commémoration du 106e anniversaire de l’Armistice du 11 novembre 1918 avec le conseil municipal des jeunes, les élus et des habitants de Champforgeuil.

Ce 11 novembre 2024, la commune de Champforgeuil a honoré ses compatriotes tombés lors des combats de la guerre de 1914/1918.

Un devoir de mémoire envers les Poilus auxquels Annie Sassignol maire de la commune a rendu hommage, en présence d’Alain Gaudray et Dominique Melin conseillers départementaux, d’élus, du conseil municipal des jeunes, de représentants d’associations et d’habitants.

Après la sonnerie aux morts et l’hymne national repris par l’ensemble des personnes présentes, Baptiste Blot a lu le message de l’Union Française des Associations de Combattants et de Victimes de Guerre (UFAC).

Extraits de ce message : « Aujourd’hui, nous commémorons, dans toutes les villes et dans tous les villages de France, la signature à Rethondes, il y a 106 ans, de l’Armistice mettant fin à la guerre de 1914-1918.

Après le conflit, partout ou presque partout, ont été érigés des monuments aux morts ou des stèles commémoratives, véritables sentinelles de la mémoire qui nous rappellent les sacrifices et les souffrances endurés par nos aînés… ». Le message se termine par ces mots : « …C’est la raison pour laquelle, l’Union française des associations de combattants et de victimes de guerre (UFAC) appuie son action sur un motif fondamental qui est de s’opposer à tout règlement de conflit par la guerre mais de l’obtenir par la négociation. Pour ce faire, l’UFAC agit résolument et avec persévérance pour la paix en particulier en direction des jeunes générations qu’elle invite à devenir des citoyens d’un monde sans haine ni guerre. ».

Madame le maire a ensuite pris la parole pour faire la lecture du communiqué de Monsieur Sébastien Lecornu, ministre des Armées et des Anciens combattants : « C’était il y a 106 ans, en 1918. À la 11ème heure du 11ème jour du 11ème mois, de la boue des Flandres à la frontière suisse, les clairons égrènent les notes du « cessez-le-feu ». Aux fiertés de la victoire se mêle le cortège d’ombres des « péris en terre », accompagné de ceux qui les pleurent. Ce sont ces sacrifices que nous commémorons aujourd’hui, auxquels sont agrégés depuis 2012 celui de tous les « morts pour la France ». Honorer leur mémoire, c’est écouter ce qu’ils nous disent encore aujourd’hui. Ils nous laissent un devoir de gratitude, de lucidité et d’espérance… »

Les enfants du CMJ ont déposé une gerbe au pied du monument, signe de reconnaissance de la patrie à ceux qui ont donné leur vie pour notre liberté.

Les autorités ont salué les porte-drapeaux et Madame le maire a invité l'assemblée présente à se retrouver salle du conseil pour une remise de médaille et le verre de l'amitié.

C.Cléaux