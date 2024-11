"Eoliennes : le député Dutremble brasse du vent" pour Dominique Cornet, Secrétaire régional des Ecologistes de Bourgogne

A lire et à écouter le député RN Aurélien Dutremble, la Saône-et-Loire serait couverte d’éoliennes, tout comme la Région dont il est l’élu. Et si rien n’est fait, il y en aura bientôt partout. Dans nos jardins, sur nos toits et même sur nos balcons !

Parachuté sur la troisième circonscription de Saône-et-Loire en juin dernier, l’ancien conseiller municipal de Mâcon a du mal, depuis, à retrouver le plancher des vaches qui, dans notre département, sont bien plus nombreuses que les 4 éoliennes actuellement en activité dans le parc éolien de La Chapelle-au-Mans (sur le total de 8 dont un arrêté ministériel a autorisé l’implantation sur notre territoire) !

Surtout, s’il dit tout le mal qu’il pense de ce qui permet la production d’une énergie renouvelable et propre nécessaire à la transition énergétique, l’élu migrateur ne dit pas ce qu’il propose pour sécuriser l’approvisionnement de nos concitoyens en énergie dans les décennies à venir.

Préférerait-il que notre département se couvre d’EPR ? Les trouve-t-il plus esthétiques qu’une éolienne au design désormais conçue pour se fondre dans le paysage ? Veut-il comme cela se pratique dans d’autres Etats n’ayant pas développé les énergies renouvelables, que la Saône-et-Loire se résigne à des coupures intermittentes de courant, été comme hiver ? Prône-t-il le statu quo, un recours inchangé aux énergies fossiles émettrices de gaz carbonique et par conséquent une dépendance de notre pays à des fournisseurs étrangers ?

M. Dutremble ne dit rien parce qu’il n’a rien à dire, encore moins à proposer. Il s’efforce juste, comme le font depuis toujours les gens de son parti, d’agiter les peurs. En racontant tout et n’importe quoi.

Dominique Cornet

Secrétaire régional des Ecologistes de Bourgogne