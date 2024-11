Champforgeuil, La municipalité décerne la médaille de la ville à Denis Saunier ancien combattant d’Afrique du Nord.

En ce 11 novembre, à la suite de la commémoration patriotique, l’ensemble des personnes présentes s’est retrouvé à la salle du conseil pour une remise de médaille par la municipalité.

Annie Sassignol, en présence d'Alain Gaudray et Dominique Melin Conseillers départementaux, des enfants du CMJ, des élus et des habitants, a appelé le récipiendaire en la personne de Denis Saunier, 87 ans, ancien combattant d’Afrique du Nord (1957-1958).

Denis Saunier a un parcours éloquent avec 46 ans d’activité professionnelle dont 28 mois de service national et depuis 1963 jusqu’à ce jour il œuvre en milieu associatif.

Madame le maire s’est adressé à Denis Saunier et à l’assemblée en ces termes : « C’est avec une immense joie et une profonde gratitude que nous nous réunissons aujourd’hui pour célébrer un moment exceptionnel : la remise de la médaille de la ville de Champforgeuil. Cet honneur est réservé à ceux qui se distinguent par leur engagement, leur dévouement et leur contribution significative à notre communauté. Aujourd’hui, nous avons l’opportunité de reconnaitre une personne qui incarne ces valeurs avec brio ; il s’agit de Monsieur Denis Saunier… »

Ensuite, elle a décliné tous les engagements que Denis Saunier a pris, que ce soit dans la vie de la commune ou aux niveaux associatifs. Cela concerne près d’une dizaine d’associations (Union nationale des combattants de Champforgeuil, UNC Chalon, Souvenir français, etc.), dont certaines qu’il préside encore à ce jour ou a présidé.

S’adressant à Denis Saunier : « Pour tous ces engagements, j’ai l’immense plaisir de te remettre cette médaille de la ville amplement méritée » ; Annie Sassignol lui a remis la médaille de la ville de Champforgeuil.

C.Cléaux