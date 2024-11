La Maison Morey Traiteur de Châtenoy le Royal se distingue une fois de plus en remportant la médaille d’Or du meilleur jambon persillé 2024.

"La Confrérie des chevaliers de Saint-Antoine" de Bourgogne Franche-Comté a organisé, dans le cadre de la 46e Foire gastronomique de Dijon, le Concours du Meilleur Jambon Persillé Artisanal 2024. Le concours s’est déroulé le jeudi 7 novembre 2024 ; le jury a eu à noter dans un premier temps les produits présentés afin d’établir le classement des lauréats.

La Maison Morey Traiteur s’est de nouveau distinguée en participant à ce concours avec leur produit phare : le fameux Jambon Persillé tant apprécié par les clients.

La Maison Morey est très heureuse d’annoncer à ses clients qu’elle vient de remporter la médaille d’Or 2024 au concours du meilleur Jambon Persillé Artisanal.

Info Chalon : « Comment se déroule ce concours ? »

Pierre Morey : « Ce concours est organisé par la confrérie de St Antoine de Bourgogne Franche-Comté et se déroule tous les ans à la foire gastronomique de Dijon. »

IC : « Pourquoi le jambon persillé ? »

PM : « c’est un produit que nous aimons particulièrement car il fait partie de notre Culture régionale, Il est présent à l’apéritif, en entrée dans de nombreuses maisons et sait se faire apprécier également hors de nos frontières »

IC : « Je ne voudrai par trahir un secret mais quelle est la meilleure recette pour un bon jambon persillé ? »

PM : « Hum, voici quelques ingrédients pour un persillé réussi : du porc fermier, un salage doux, de l’ail, du persil frais, un bon bouillon et une cuisson lente, le tout bien travaillé avec beaucoup de passion et d’attention, de savoir-faire… »

IC : « Par qui a été préparé et réalisé le jambon persillé que vous avez présenté au concours ? »

PM : « J’ai moi-même réalisé le Jambon Persillé, j’aime le travailler, je me suis fait aider par Arnaud Sivo. Merci à Arnaud, qui travaille à la maison depuis plus de 14 ans, pour sa collaboration ! Ensemble, nous avons choisi, placé les différents morceaux avec amour.

Et le résultat, nous donne envie de faire plaisir à nos clients !! »

Cette médaille d’Or est la consécration de la qualité et du bien manger à la française, c’est sans cesse le but recherché et la volonté de la Maison Morey.

Bravo à tous les deux pour cette belle performance culinaire.

C.Cléaux