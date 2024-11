Vente des vins Hospices de Beaune - Dominic West, Eva Longoria, Zabou Breitman et Jean Reno illuminent la soirée au Clos de Vougeot

Ce samedi soir, le Château du Clos de Vougeot a accueilli une cérémonie grandiose à l’occasion de la première des Trois Glorieuses. Sous les voûtes du cellier cistercien, 600 invités en robes de soirée et smokings ont assisté à l’intronisation des parrains et marraines de cette 164e vente des vins des Hospices de Beaune, dont Dominic West, Eva Longoria et Zabou Breitman, faits Chevaliers du Tastevin par Jean-François Curie, Grand Maître de la Confrérie.

Jean Reno, déjà parrain de la Vente des Vins en 2003, a pour sa part été élevé au rang prestigieux de Commandeur du Tastevin, un honneur rare.

