La Confédération Nationale du Logement 71 lance un appel à la vigilance aux locataires Habellis

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Avis aux locataires HABELLIS

Soyez vigilants car deux arnaques se développent actuellement auprès des locataires de ce

bailleur.

La première concerne une information diffusée par mail et éventuellement d'autres réseaux sur le fait que les virements doivent être faits sur un nouveau RIB; Cette information constitue un détournement d'argent et les locataires peu méfiants peuvent se trouver en dette vis-à-vis de leur bailleur

HABELLIS nous a fait savoir que ses coordonnées bancaires n'ont pas changé.

Autre arnaque : une société se présente et propose d'installer desvannesthermostatiques conecétesc.et société qui se dit mandatée par HABELLIS ne dispose d'aucun mandat de ce bailleur

C'est tout simplement une arnaque. Ne recevez pas cette société et ne signez aucun contrat avec ou sans versement d'acomptes.

Les locataires qui auraient reçu une telle visite sont invités à nous le faire savoir ainsi qu'a HABELLIS.

La CNL se tient à la disposition des consommateurs. locataires, copropriétaires, accédants à la propriété. Pour la contacter ? Une ADRESSE POSTALE :

CONFEDERATION NATIONALE DU LOGEMENT

Fédération de SAONE ET LOIRE

B.P. 46 - 71302 MONTCEAU-LES-MINES CEDEX

Un n° de téléphone : 03 85 58 07 81 (les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14 à 17 h ) Une ADRESSE e-mail : [email protected]