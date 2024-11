‘La vie est un rêve et les images en sont la preuve’ l’exposition de Jean-Christian Boucart s’installe au musée N. Niépce

Ce vendredi 15 novembre se tenait l’inauguration de l’exposition sur le travail de Jean-Christian Boucart : ‘La vie est un rêve et les images en sont la preuve’ au musée Nicéphore Niépce de Chalon sur Saône.

L’exposition est un regard sur l’entièreté du parcours de l’artiste, de ses débuts comme photographe de mariage, son travail pour Libération, ses carnets New Yorkais, jusqu’à ses œuvres les plus récentes. Jean-Christian Boucart nous fait l’honneur de revenir sur ses 40 ans de carrière, ses rencontres, ses voyages, ses expérimentations et les sujets qui lui tiennent à cœur. Son travail questionne, parfois dérange, et est incroyablement riche et varié, expérimentant bien des formes d’art comme la vidéo, et plus récemment l’IA.

Jean-Christian Boucart n’hésite pas à dénoncer, montrer, constater, capturer le quotidien et ce tout au long de sa carrière, nous confrontant alors à un regard parfois très intimiste et déroutant sur la réalité qui accompagne le photographe.

L’exposition a lieu jusqu’au 19 janvier 2025.

Olivia MR