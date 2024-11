Une nouvelle ceinture noire au club Karaté Traditionnel de Chalon-Saint Rémy

Le club de KARATE TRADITIONNEL CHALONNAIS (KTC) qui compte pour cette troisième saison plus de 100 adhérents félicite Monsieur Joel DONET pour l’obtention de son premier DAN de KARATE.

Monsieur Joël DONET a obtenu dernièrement sa ceinture noire de karaté, un symbole de rigueur, de discipline et de persévérance. Cette étape marque l’aboutissement d’un travail régulier et la reconnaissance de ses compétences par ses enseignants Patrick AUGAGNEUR, Arnaud PETITET et par les juges présents.

Joël a commencé le karaté en 1975 à Besançon. En 1977 il intègre un club au centre-ville de CHALON-SUR-SAONE dirigé par les frères GRANDAIE. Après quelques années d’arrêt pour des raisons professionnelles, il reprend les entrainements en 2021 avec sensei Patrick AUGAGNEUR qui décide de le préparer pour la ceinture noire.

Joël est un pratiquant tonique qui a connu un karaté « dur ».

Ses aptitudes physiques lui donnent un avantage au niveau du renforcement musculaire mais également au niveau de la souplesse.

En tant que sénior, Joël nous montre que le karaté peut être adapté et accessible à tout âge.Nous lui souhaitons de continuer à progresser dans cette discipline et de viser toujours plus haut. Encore bravo à Joël pour cette belle réussite.

www.ktc71.com

Pour tous renseignements, prendre contact avec Mme L'HEVEDER au 06.03.16.22.46