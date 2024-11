AVIS DE DECES - Madame Bernadette SASSOT née PERRET

RULLY



Chantal THIEBAUT,

Patrick SASSOT,

Denis et Nina SASSOT,

Brigitte et Pierre LEBEAULT,

ses enfants ;

Delphine, Anne-Laure, Lucie, Nicolas,

François, Caroline, Marion, Charlotte,

Mathieu, Juliette, William, ses petits-enfants et leurs conjoints ;

ses 11 arrière-petits-enfants ;

son arrière-arrière-petite-fille ;

Les familles PERRET, PERRAUT, POPILLE, SASSOT, COLLIN, CHAUTARD,



ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Bernadette SASSOT

née PERRET

survenu le 16 novembre 2024,

à l'âge de 90 ans.

Ses obsèques religieuses seront célébrées le vendredi 22 novembre 2024 à 14h30 en l'église de Rully.

Une urne sera à disposition au profit de la recherche médicale.

Pas de plaque.

Bernadette repose à la Maison Funéraire de Chagny.

La famille remercie son médecin traitant, ses infirmières, le personnel HAD,

et rappelle à votre souvenir

Bernard

son époux,

décédé en 2021.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.