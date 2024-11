“Le Noël de nos animaux” à la SPA de Gueugnon, dimanche 1er décembre

« N’achetez pas un animal. Adoptez-le et stérilisez-le ! » Ces mots de la romancière Valérie Perrin, marraine du refuge de Gueugnon, sont à répéter comme un mantra.

Assis derrière leur grille, chiens et chats vous attendent avec confiance… Et pour susciter LA rencontre qui changera leur vie, l’équipe du refuge Annie Claude Miniau s’active inlassablement. Quatre fois par an, les portes du refuge s’ouvrent en grand : tous les bénévoles prêtent main forte, réunis dans le même espoir.

Un Noël aussi pour eux

Même fraîche, la journée sera chaleureuse et pleine d’animations : petit marché de Noël, vente de calendriers, tombola, vin chaud…

L’enjeu vaut tous les efforts de Maud et son équipe : que quelques-uns, parmi ces orphelins, trouvent un foyer aimant et responsable.

L’adoption est souvent le début de belles et longues histoires.

Par Nathalie DUNAND

Dimanche 1er décembre 2024 : Noël des animaux

Refuge Annie Claude Miniau/ADPA

3, rue de Rigny – Terre des Mottes – Gueugnon

Tél. : 03 85 85 31 45 et 06 69 23 59 37

Mail : [email protected]

Site : https://www.adpa-refuge.annieclaudeminiau.fr/

Facebook : ADPA