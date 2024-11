AVIS DE DECES - Monsieur Pierre DEBARNOT

GIVRY (PONCEY) - AUTUN



Josiane DEBARNOT, son épouse ;

Frédéric et Luisa,

ses très chers enfants ;

Suzanne et Louis DUMONTET,

sa sœur et son beau-frère ;

Marie DEBARNOT, sa belle-sœur ;

Pascale PELLETIER, sa belle-sœur ;

ses cousins, cousines ;

ses nombreux neveux et nièces ;

et toute la famille y compris Colombienne,

ont l'immense tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Pierre DEBARNOT

survenu le 21 novembre 2024

à l'âge de 82 ans.

Ses obsèques religieuses seront célébrées le mercredi 27 novembre 2024 à 10h30 en l'église de Givry.

Pierre repose à la chambre funéraire Mansuy de Buxy.

Fleurs naturelles ou des dons au profit de la recherche contre le cancer.

Un remerciement tout particulier pour son dévoué médecin de famille.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.