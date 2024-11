L'Université pour Tous de Bourgogne propose de partir à la découverte de l'aventure Schneider au Creusot et à Chalon

Chacun sait l’impact capital de l’entreprise des Schneider sur la vie économique du Creusot et de Chalon depuis le début du XIXème siècle. Mais leur parcours personnel est moins connu. Nous essaierons, en une seule conférence, de comprendre les raisons du premier succès d’importance dans l’industrie française et celles qui ont conduit progressivement à leur effacement sous leur nom. Nous analyserons les mécanismes dynastiques qui firent leur force et in fine leur faiblesse.

Conférence proposée par Yves FOURNIER le lundi 02 Décembre 202414 h 30 16 h 00



Maison des syndicats à Chalon sur Saône - Gratuite pour les adhérents de l'UTB et 5 euros pour les autres.