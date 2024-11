Media day ALCB : le retour en images avec Info-Chalon

On ne vous présente plus le club de basket à l’actualité bien remplie de l’Amicale Laïque Chagny Basket !

Fidèle à sa réputation de club dynamique et novateur, le club a organisé son tout premier « Media day ».

Cette formule innovante en France mais incontournable aux États-Unis et plus particulièrement en NBA, a pour but de rencontrer les médias en début de saison et de faire des photos des joueurs et du staff.

Le bureau de l’ALCB a décidé de faire appel à Anthony Dubus, photographe professionnel, pour cette première édition de leur Media day :

« Chaque licencié a été pris individuellement en photo, puis par équipe et enfin entre ami(e)(s)/fratries » a expliqué Celia Carré, membre du club et à l’origine de cette journée.

Ci-dessous quelques images de cette journée ainsi que quelques photos « backstage ».

L’ALCB remercie vivement Anthony Dubus pour son travail, sa disponibilité, sa bienveillance et sa patience notamment envers les plus jeunes.

Encore un pari réussi pour Celia et les membres du CA de l’ALCB qui permettent au club chagnotin de se hisser parmi les clubs les plus tendances et créatifs de la région.

Pour en savoir plus sur le travail du photographe Anthony Dubus et/ou pour faire appel à lui c’est par ici.



Amandine Cerrone.