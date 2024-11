International Paper ouvre ses portes : l’usine de Chalon-sur-Saône à l’honneur

Le 22 novembre, International Paper a accueilli clients et prospects, entreprises industrielles locales, institutionnels et écoles professionnelles au sein de son usine de Chalon-sur-Saône pour une journée portes ouvertes exceptionnelle.

Cet événement a été l’occasion de mettre en lumière le savoir-faire de notre usine tournée vers la performance, la technicité et l’innovation mais aussi de mettre en valeur l’engagement de nos équipes dans une ambiance conviviale.

Une usine à la pointe de la performance, et une immersion au cœur de la technicité et de l’innovation

Depuis 1937, l’usine de Chalon-sur-Saône s’est imposée comme une référence dans la fabrication d’emballages en carton ondulé, au service de secteurs variés tels que le e-commerce, la santé, les cosmétiques, les vins et les spiritueux, l’alimentaire. Avec des équipements modernes dont 4 nouvelles machines investies ces dernières années, notre site incarne l’alliance de la performance et de l’innovation

Cette journée portes ouvertes a permis aux visiteurs de découvrir nos technologies de pointe en action. Ces installations illustrent notre capacité à accompagner les besoins du marché grâce à des solutions techniques diversifiées, innovantes et hautement automatisées produisant des emballages respectueux de l’environnement. Nos emballages en carton, fabriqués à partir de fibres renouvelables et recyclables, s’inscrivent pleinement dans une démarche d’économie circulaire pour répondre aux enjeux environnementaux actuels.

Des équipes passionnées au service de l’excellence

Cette journée a également été l’occasion de souligner le savoir-faire et l’expertise technique de nos collaborateurs. Leur engagement quotidien fait de l’usine un modèle de performance tout en cultivant un environnement de travail collaboratif et épanouissant. Fiers de partager leur travail, les équipes ont accueilli les visiteurs avec enthousiasme, reflétant leur implication.

Dans le même esprit de convivialité et de valorisation des liens humains, les familles des salariés ainsi que les jeunes retraités de l’usine ont été invités sur le site le lendemain. Cet accueil chaleureux témoigne de la reconnaissance d’International Paper envers ses collaborateurs, anciens et actuels, et souligne l’importance accordée aux équipes qui font vivre International Paper au quotidien.

« Nous sommes fiers de partager avec nos partenaires locaux l’excellence et l’innovation qui animent notre usine. Ces journées portes ouvertes sont une formidable occasion de renforcer les liens avec la communauté et nos partenaires tout en valorisant nos collaborateurs et nos produits durables. Chez International Paper nous nous engageons pour construire l’avenir. », a déclaré Marc Garnier, Directeur Général de l’usine de Chalon-sur-Saône.