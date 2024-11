BASKET FAUTEUIL - Face aux Aigles du Puy en Velay, il fallait être prêt...

Sandra Cléaux le savait, avant même, de poser les pieds sur le parquet du Colisée, "il fallait être prêts à les affronter, et on ne l'était pas". Une conclusion cash, très caractéristique de la coach chalonnaise, très amère devant l'immaturité de son équipe ce samedi. Les statistiques sont elles seules suffisantes pour faire la démonstration du gouffre entre les deux propositions.

Un premier quart temps décisif

Dès l'entame du match, les Aigles n'ont pas fait dans la dentelle, imposant leurs vitesses et leur tonalité de jeu. Un coup de pression décisif, marquant définitivement la rencontre de ce samedi. Un premier quart temps qui se solde sur le score de 10/21 avec des tirs chalonnais trop imprécis, pas assez percutants dans la raquette, se contentant de tir extérieur.

Les deuxième et troisième quarts temps vont donner une toute autre image mais l'effort surhumain pour recoller au score va laisser des traces. Les fautes défensives se multiplient mais Chalon revient à 4 points de son adversaire du jour dans ce deuxième quart temps, au point que Chalon peut espérer revenir dans le jeu, avant de "faire n'importe quoi" confie Sandra Cléaux, et d'arriver à la mi-temps sur le score de 27/40.

L'appui sur Bayle et Carliss dans la raquette permet aux Chalonnais un troisième quart temps plus musclé et offensif, au point que la coach chalonnaise est obligée de rappeler à l'ordre ses joueurs, "calmez-vous les gars", avec des tirs manqués et trop souvent sans conviction. Chalon court derrière les joueurs de Franck Bornerand avec un dernier quart temps qui ne sera qu'une formalité pour le Puy en Velay, qui s'impose sur le score de 47 à 65.

Un match dont les enseignements seront à tirer, "la video sera là pour délivrer son verdict" a souligné Sandra Cléaux, remontée contre ses joueurs, pas en phase avec le défi du jour. On attendra la revanche pour voir si les enseignements ont été tirés.

