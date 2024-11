Info Chalon a rencontré Maxime Gilbert, le nouveau Directeur du Conservatoire du Grand Chalon

Pouvez-vous nous donner quelques éléments biographiques, quel est votre parcours ?

J’ai débuté l'apprentissage du violoncelle dès l’âge de 5 ans, dans une école associative. A 15 ans, j’ai eu la chance d'intégrer le Conservatoire à Rayonnement Régionale d'Annecy. J'y ai obtenu 3 Diplômes d'Etudes Musicales : en violoncelle, Formation Musicale et direction d’orchestre. Après quelques années au Conservatoire de Lyon, je suis entré à la Haute Ecole de Musique de Lausanne. J'ai pu y obtenir un master en pédagogie musicale en violoncelle. Après ces années d'études, j'ai pu être recruté au Conservatoire à Rayonnement Départemental de Gap. C'était un super poste, très dynamique, mêlant enseignement du violoncelle, de l'initiation cycle préprofessionnel, direction de l'orchestre symphonique et développement de projets artistiques et pédagogiques sur l'ensemble du département des Hautes Alpes. J'ai conservé en parallèle une activité de violoncelliste et de chef d’orchestre. Après une dizaine d'années d'enseignant-artiste, j'ai eu envie de changer, de trouver une activité où je me sentirai davantage acteur dans la construction d'un enseignement artistique pour toutes et tous. Je suis alors parti sur de la direction d’établissement artistique. J'ai d'abord été 3 ans directeur adjoint au Conservatoire à Rayonnement Régional de Grenoble, puis, depuis septembre, me voici plein d'enthousiasme au Grand Chalon, en tant que Directeur du Conservatoire !

Qu’est-ce que la musique vous a apporté ?

Au début, c’était le plaisir du mouvement et simplement de jouer, de progresser, de découvrir le monde des sons… En parallèle, je faisais aussi beaucoup de ski et je m'imaginais bien devenir moniteur. C'est seulement vers 15 ans que la passion de la musique me vient vraiment, lorsque j'intègre le Conservatoire d'Annecy. Je crois que c'est l'ouverture vers de nouvelles disciplines (histoire de la musique, direction d'orchestre, composition...) et le fait de partager la musique avec d'autres qui m'a permis ce déclic. A Annecy, j'ai eu aussi la chance d'être dans l'internat croisant des élèves étudiants les arts plastiques et le cinéma, c'était un croisement très stimulant. Ces années m'ont énormément apportées, dans le plaisir de l'exigence, de l'écoute des autres, de l'imagination de projets, le croisement des arts... Tout cela ne m'a plus jamais quitté jusqu'à aujourd'hui, et c'est tout cela qui donne du sens à ce que je fais, ce que je vois, ce que je porte.

Qu’est-ce qui a motivé votre candidature pour postuler en tant que Directeur de ce Conservatoire de Musique, Théâtre et Danse ?

Le Conservatoire du Grand Chalon a su, depuis des années s'emparer de grands enjeux en matière d'enseignement artistique et se positionner, au niveau national, comme un établissement ressource. Ainsi, il a su s'emparer de nouvelles disciplines (comme le Hip Hop, le DJing), construire des parcours ambitieux pour les professionnels de demain (je pense à la classe prépa son par exemple), construire une saison artistique variées, tisser des partenariats dynamiques... Je me retrouve pleinement dans ces projets pensés à l'échelle d'un territoire. De plus, l'équipe est très dynamique, avec de nombreux enseignants reconnus au niveau national voire international. Bref, beaucoup de raisons pour me donner envie de postuler !

Quelle est votre vision globale pour le Conservatoire pour les prochains mois et prochaines années, comment souhaitez-vous le faire évoluer?

En arrivant sur un poste, il y a une grande phase d'observation, de découverte. Ensuite, le travail dans un établissement de cette taille passe forcément par des temps de concertation avec l'ensemble des équipes. Chacun et chacune des agents porte une vision et des idées. C'est une mise en commun de tout notre savoir et de nos envies tout en conservant une conscience des besoins du territoire et de l'évolution du paysage national qui nous permet de faire évoluer le Conservatoire.

Après, j'ai aussi des grands axes de travail à intégrer à l'enseignement artistique aujourd'hui pour assurer une place centrale du Conservatoire demain. Je pense notamment à la place du Conservatoire sur l'ensemble du territoire - que ce soit en matière d'enseignement ou de diffusion -, à l'intégration des questions de transitions environnementales dans nos pratiques - aussi bien en terme de transmission, pour les professionnels de demain qu'en terme de pratique au quotidien-, à la manière de toujours imaginer le Conservatoire comme un lieu de croisement des publics, permettant autour de l'art de construire un respect et une compréhension entre chacun, à la manière aussi d'accompagner la construction d'un enseignement accessible à toutes et tous.

Avez-vous un message à adresser aux enseignants ? Aux élèves ? Aux spectateurs ?

Pour les enseignants : j’ai envie de leur dire que je suis content d’être là ! J’ai confiance dans leurs propositions et je me réjouis de travailler avec eux dans les années à venir !

Pour les élèves : je voudrais leur dire de continuer à apprendre leur art. C’est vraiment super, même si parfois ça peut paraître difficile et que cela prend beaucoup de temps dans la semaine, ça en vaut la peine !

Pour les spectateurs : il faut oser prendre des risques dans les choix de pratique de spectateur. C’est bien de se réjouir d’aller voir des choses que l’on a déjà vu et que l’on connait un petit peu mais que c’est aussi super de prendre des risques et d’aller voir des choses que l’on ne connaît pas du tout... on a souvent de bonnes surprises !

Quels sont les temps forts à venir au niveau du Conservatoire ?

La Nuits des Conservatoires, le 31 janvier prochain et la semaine de la danse. Et puis, évidemment tous les concerts et spectacles, même le "simple" concert des élèves en CPES ou les auditions d’élèves, c’est déjà un rendez-vous. Presque tous les jours, dans nos locaux, il y a des événements enrichissants et vivants !

Découvrez toute la programmation de la Saison du Grand 8 du Conservatoire du Grand Chalon : https://conservatoire.legrandchalon.fr/

SBR- JPB