Challenge mobilité 2024 du Grand Chalon : une dynamique collective pour des déplacements responsables !

Le Grand Chalon a eu le plaisir d’inviter les participants et partenaires à la cérémonie de remise des récompenses du Challenge Mobilité Bourgogne-Franche-Comté 2024.

Cet événement s’est déroulé ce mardi 26 novembre 2024 dans la Salle du Conseil de l’Hôtel d’Agglomération du Grand Chalon.

Un défi pour promouvoir des mobilités durables

Organisé en partenariat avec l’ADEME BFC, la Région Bourgogne-Franche-Comté, la DREAL, et d’autres acteurs régionaux, le Challenge Mobilité vise à encourager l’adoption de modes de transport alternatifs à la voiture individuelle (vélo, marche, covoiturage, télétravail, transports en commun). Cette année, la 4ᵉ édition, qui s’est déroulée du 16 au 22 septembre, a mobilisé 27 établissements sur le territoire du Grand Chalon, dont 6 nouveaux participants.

Avec plus de 27 838 km parcourus en modes alternatifs et 863 trajets comptabilisés, les efforts collectifs démontrent une réelle implication pour des pratiques plus respectueuses de l’environnement.

Des résultats prometteurs malgré une légère baisse

Le territoire a enregistré 830 super-participants, un chiffre encourageant malgré une diminution par rapport à 2023. La mobilisation reste en hausse par rapport aux premières éditions, signe d’un ancrage progressif de ces pratiques.

Des actions concrètes et un engagement local

Le Grand Chalon s’inscrit pleinement dans une dynamique de développement des mobilités durables à travers :

- Le déploiement d’infrastructures cyclables (+17 km de voies cyclables prévues).

- Le Plan Climat-Air-Énergie Territorial (PCAET) en cours jusqu’en 2025.

- Des dispositifs innovants comme la location longue durée de vélos ou l’octroi de titres de transports gratuits pendant le challenge.