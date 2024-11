Les femmes au travail

Quand cinq grandes entreprises se réunissent pour parler parité et mixité, cela donne CoWorkHer, un évènement qui réunit plus de 120 salariés des structures impliquées. Principalement féminin, le public a découvert ce mercredi 27 novembre des témoignages motivants de parcours professionnels.

« Ne vise pas les étoiles tout de suite, arrête-toi au lampadaire ! » Cette phrase d’Elise Moreau, présidente du Ceser Bourgogne Franche-Comté et grand témoin du CoWorker, résume les remarques que les femmes peuvent entendre quand elles se projettent sur des postes à responsabilité. Mais aux vues de son parcours, Elise Moreau n’a que peu tenu compte de ceux qui ne portaient pas pour elle les bonnes ambitions professionnelles. « Je ne me voyais pas moi-même à ce poste de haute responsabilité même si j’étais convaincue qu’une femme pouvait l’occuper. J’avais le syndrome de l’imposteur. On m’a encouragé, me précisant que j’avais fait la preuve de mes compétences. » Grand témoin de la matinée, elle a insisté sur le fait qu’être à la hauteur était une chose que l’on pouvait apprendre.

Lire l'article sur Info-Beaune.com