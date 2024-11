Une porte ouverte pour mieux connaitre les activités des établissements du chalonnais de l’Association Médico Educative Chalonnaise (AMEC).

L’AMEC a ouvert les portes des trois pôles, celui du travail protégé de l’Esat G. Fauconnet à Crissey, celui de l’hébergement et des services à Chalon sur Saône et celui de l’enfance du Dispositif d’Accompagnement Médico Educatif (DAME) G. Fauconnet à Virey le Grand, afin que public et professionnels puissent échanger et mieux comprendre le fonctionnement de chaque établissement.

Il faut rappeler que depuis 65 ans l’association accompagne les enfants et les adultes en situation de handicap en partant de principes fondamentaux que ces personnes sont des personnes à part entière et qu’elles ont droit au travail, au logement, à la vie sociale…

Visite de l’ESAT G. Fauconnet de Crissey.

Une immersion dans le monde du travail à l’ESAT de Crissey avec la visite guidée des ateliers où Delphine Jacob déléguée générale du MEDEF71, Annie Lombard du Grand Chalon, Alain Gaudray conseiller départemental, Pascal Boulling maire de Crissey et des visiteurs ont été accompagnés par Jean-François Pathier président de l’AMEC, Marithé Morey et Françoise Musy vice-présidentes, Catherine Ndibo directrice générale AMEC et Bernard Badet directeur ESAT. On pouvait noter la présence de Robert Mosnier président d’honneur.

L’atelier moderne de l’ESAT G. Fauconnet de Crissey, c’est 3000 m2 de surface pour la partie production et 800 m2 dédiés à la blanchisserie. C’est une capacité d’accueil de 120 personnes au service des entreprises, collectivités, particuliers et une équipe d’encadrants techniques expérimentés, issus de filières techniques.

Un passage par l’atelier dédié aux produits sanitaires des laboratoires URGO et BIOLAB. L’ESAT travaille depuis plus de 10 ans pour le laboratoire URGO avec aujourd’hui une capacité d’accueil de 10 personnes dans l’atelier ; les employés peuvent répondre à la demande de leurs clients, soit sur des commandes ponctuelles ou des commandes ouvertes à l’année, le tout dans un environnement de qualité et le respect des consignes imposées par les produits manipulés.

Un autre atelier plus tourné vers l’assemblage de pièces mécaniques de robinets pour SOCLA. Equipés de montage d’assemblage, les opérateurs confectionnent des éléments de robinets, un assemblage de petites pièces où la dextérité est de rigueur.

Chaque atelier est, au même titre que dans les entreprises clients, supervisé par un responsable fabrication de l’ESAT.

Actuellement, à l’approche des fêtes de Noël, il y a un important travail de confection de colis cadeaux pour les entreprises, les collectivités…

Une autre facette de l’activité de l’ESAT n’est visible qu’en entreprise où sont intégrés, dans les équipes de l’industriel, des travailleurs pris en charge par la structure G. Fauconnet. Une véritable insertion dans le monde du travail leur permettant de s’épanouir pleinement comme n’importe quel autre employé.

Ce mardi 19 novembre, un groupe de 10 élèves de 3ème du collège Le Petit Prétan de Givry, intéressé par les métiers de l'aide à la personne, est venu à l’ESAT de Crissey accompagné par Christophe Poinsot principal du collège et Claudia Cence CPE. Cette visite s'inscrivait dans le cadre de leur préparation à l'orientation post 3ème.

« Toute la journée, les visites se sont succédées dans les 3 établissements avec une fréquentation supérieure à celle des journées du patrimoine » selon Bernard Badet directeur de l’ESAT G. Fauconnet de Crissey.

Pour les personnes qui le souhaitaient, il y avait la possibilité de visiter certaines entreprises, comme SOCLA qui emploie des travailleurs des structures de l’AMEC.

