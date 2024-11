Inauguration du Salon Vins & Terroirs (1re édition) : Pendant ce weekend, venez déguster les spécialités de toutes les régions de France

Ouvert ce samedi et dimanche de 10 h à 21 h, avec plus de 70 exposants, ce salon va vous ravir. Le photoreportage info-chalon.com !

Vendredi 29 novembre, à partir de 18 h se déroulait au Parc des Expositions rue d’Amsterdam à Chalon-sur-Saône, la cérémonie officielle de l’inauguration du Salon Vins & Terroirs organisé par Achalon Evénements et le Comité des Foires du Grand Chalon.

Un salon qui compte plus de 70 exposants.

Une cérémonie d’inauguration qui se déroulait en présence d’Olivier Tainturier, Sous-préfet de l’arrondissement de Chalon-sur-Saône, de Sébastien Martin, Président du Grand Chalon, de Dominique Juillot, 1er Vice-président en charge de la transition écologique, de l'aménagement durable du territoire et de l'urbanisme, de Dominique Melin, Vice-présidente en charge des Sports, d’Olivier Grosjean, Conseiller communautaire délégué au développement des équipements sportifs, de Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône, de Pierre Carlot 9ème Adjoint en charge des Sports, d’Évelyne Lefebvre, 10e Adjointe en charge des espaces verts et du développement durable, des Conseillères et Conseillers Municipaux, de Fabrice Faradji, Délégué à la Gestion et à la sécurité du patrimoine immobilier de la ville auprès du 1er adjoint, de Bruno Rochette, Délégué aux relations avec les associations sportives, de Dominique Rougeron, Déléguée aux relations avec les bénévoles associatifs, de Monique Brédoire, Conseillère Municipale, Déléguée aux relations avec les associations sportives, d'Antonio Pascual, Maire de Granges, de Bernard Marechal, Président du Comité des Foires et Salon du Grand Chalon, de Stéphane Duplessis Président des 3C (Cœur de Ville), de Florence Capelli, Directrice Générale de l’Office du Tourisme, de Dominique Boisselot en charge de l’animation du Salon et de l’inauguration …

Extrait du discours de Monsieur Bernard Maréchal : « Bonjour à toutes et à tous ! Tout d’abord merci d’avoir répondu à notre invitation pour cette inauguration. J’allais dire, pour ce baptême du petit nouveau porté par le Comité des Foires et Salons et Achalon événements. Nous ne pouvions pas laisser amateurs de vins et produits du terroir sans ce rendez-vous important car il aurait manqué quelque chose ! Durant 3 jours ce salon met en avant la richesse viticole et gastronomique française. Il présente une très large gamme de vins provenant de diverses régions françaises sans oublier les produits du terroir de Bourgogne mais pas seulement. C’est l’occasion également de favoriser les rencontres entre professionnels et partenaires amateurs ou connaisseurs.

Ce sont plus de 70 exposants qui nous ont fait confiance et que nous remercions. Des démonstrations de tonnellerie tout au long de journée vous ferons découvrir cette activité. Les produits du terroir sont bien présents avec 21 exposants, avec la restauration et même la bière du Comité des foires « La Grande Chalonnaise ». Durant ces trois jours comme vous le voyez, ce salon saura accueillir tous les amateurs. Aussi, il convient d’adresser nos remerciements à la ville de Chalon et au Grand Chalon pour leur aide. Remerciements aux bénévoles du Comité des Foires et salons, aux membres de Achalon Evénements et bien sûr à l’ensemble des exposants à qui nous souhaitons un bon salon. Je vous remercie de votre attention ! ».

(L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération)

