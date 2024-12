La rue Guy Therville de Saint Rémy refaite à neuf, coût de l’opération : 38 268 € TTC

La rue Guy Therville a bénéficié de travaux durant plusieurs jours pour une remise en état de sa bande de roulement. Le chantier a été confié par la municipalité à l’entreprise Guinot TP qui a procédé au rabotage de la couche de roulement, au remplacement, à la remise à niveau et à la pose de nouveaux tampons d’eau et d’assainissement et ensuite à la finition avec un nouvel enrobé. La Direction de l’eau et de l’assainissement (DEA) a remplacé deux purges du réseau d’eau potable, suite à des fuites. Le chantier concernait 290 m linéaires de voirie.

Madame le maire Florence Plissonnier et le directeur des services techniques Benjamin Munier sont venus voir la fin du chantier.

C.Cléaux