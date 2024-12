Le givrotin Grégoire Uzeel, Maître restaurateur, gérant du restaurant Le Salon de Grégoire, a remporté le 1er prix du Meilleur Petit Déjeuner & Brunch de France dans la catégorie Gastronomique

La 7ème édition du Concours du meilleur petit déjeuner & brunch de France, organisée par Tables & Auberges de France, sous le haut patronage du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, dans le cadre de la Journée Nationale du Petit Déjeuner, a été remportée le 27 novembre 2024 par Grégoire Uzeel, Maître restaurateur, gérant du restaurant Le Salon de Grégoire à Givry !

Un concours présidé par Xavier Thuret et 3 autres MOF

En présence de nombreuses personnalités des métiers de bouche, de la presse professionnelle et de la presse généraliste, ainsi que des personnalités nationales, Grégoire a reçu le 1er prix du Meilleur Petit Déjeuner & Brunch dans la catégorie Gastronomique et été récompensé d’un chèque de 1000 Euros remis par Tables & Auberges, à l’École de Paris des Métiers de la Table (EPMT) à Paris 17ème.

Le déroulement du concours et ses impératifs :



Après avoir été sélectionné sur dossier de candidature, chaque candidat devait proposer un petit déjeuner gastronomique/brunch pour 2 personnes en privilégiant les mets à base de produits frais de saison et de produits issus d’une production locale artisanale.



Le côté « fait maison » réalisé sur place était prépondérant !



Le coût matière total ne devait pas dépasser 28€ TTC pour la réalisation du petit déjeuner gastronomique/brunch pour 2 personnes.



Les candidats devaient proposer la recette originale « Laitages & Fromages ».



Le brunch devait obligatoirement intégrer une boisson chaude et une boisson froide.

Ce mercredi 27 novembre 2024, Grégoire Uzeel a donc été récompensé par un jury de professionnels pour :

- La préparation d’un maximum de mets sur place, à partir de matières brutes, avec prise en compte de l’épluchage le découpage etc.

- L’originalité de la recette « Laitages & Fromages » sucrée ou salée

- La propreté et l’hygiène en cuisine

- La qualité et la provenance des produits

- Le respect du coût matière

- L’harmonie du petit-déjeuner présenté

- La présentation orale du petit-déjeuner gourmand réalisé

- La présentation visuelle de la table

- La dégustation

- Le goût en bouche







2 dates pour bruncher chez le champion de France du Meilleur Petit Déjeuner & Brunch de France dans la catégorie Gastronomique :

Dimanches 8 et 22 décembre 2024 (06 68 23 97 10)

LE SALON DE GRÉGOIRE RESTAURANT ÉPICERIE FINE

5 rue de la République – 71640 Givry

06 68 23 97 10

restaurantlesalondegregoire.com

Facebook – Instagram