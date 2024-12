ASSEMBLEE NATIONALE - « Face au mépris et au sectarisme de Michel Barnier, le Rassemblement National censurera en responsabilité ce gouvernement » Julien Odoul

Communiqué de presse

Lors de son discours de politique générale, Michel Barnier, Premier ministre minoritaire, s’était engagé à entendre et respecter toutes les oppositions pour construire le budget 2025. Mais force est de constater que les 11 millions d’électeurs du Rassemblement National ont été totalement méprisés depuis des mois. Les 57 propositions du Rassemblement National pour ce budget ont été ignorées, privant nos électeurs du respect qu’ils méritent. Aucune mesure concrète n’a été annoncée concernant le pouvoir d’achat, l’immigration, la sécurité et les retraites. Le gouvernement a renié ses engagements et franchi toutes les lignes rouges annoncées par Marine Le Pen et Jordan Bardella.

Aujourd’hui, le Premier ministre a définitivement fermé la porte au dialogue et au compromis en rejetant l’amendement du Rassemblement National visant à renoncer à la désindexation des retraites. Cette mesure de moindre mal aurait permis d’éviter le pire, mais le gouvernement a persisté dans une attitude sectaire et irresponsable en la rejetant. Face à cette attitude irresponsable de Michel Barnier, le Rassemblement National censurera le gouvernement. Les Français ne doivent pas payer pour les choix politiques désastreux d’une minorité gouvernementale sourde à tout compromis.

La période d’incertitude qui s’ouvre ne sera pas le fait du Rassemblement National, mais bien des artisans du chaos que sont Emmanuel Macron et Gabriel Attal. Par des alliances opportunistes et des manœuvres de désistement du déshonneur entre La France Insoumise et la minorité présidentielle, ils ont plongé le pays dans une grave crise politique.

« Il faut arrêter de mentir aux Français. Il n’y aura pas de chaos ni de catastrophes imaginaires en cas de censure, contrairement aux faux discours alarmistes des macronistes. Le véritable chaos, ce sont eux qui l’ont instauré : une dette publique de plus de 3.300 milliards d’euros, un déficit public astronomique et des mensonges permanents sur la réalité de nos comptes publics. Le gouvernement de Michel Barnier a failli en ignorant les 11 millions d’électeurs du Rassemblement National, qui en ont assez d’être maltraités et méprisés. Nous allons censurer ce gouvernement, rejeter le budget 2025 et défendre nos électeurs en exigeant de véritables mesures pour les protéger. Ce budget 2025 est un véritable budget de casse sociale : aucune réduction des dépenses publiques inutiles, comme celles de l’Aide Médicale d’État ou des agences superflues qui nous coûtent 80 milliards d’euros par an. Nous ne pouvions pas laisser cette situation perdurer. Nous avons été élus pour protéger nos électeurs, et nous tenons notre engagement. » Julien Odoul