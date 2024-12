Chalon-sur-Saône : Vivez un moment unique avec « Un Temps pour Soi »

Un Temps pour Soi... L’institut de beauté situé au 1 bis avenue Jean Jaurès à Chalon sur Saône, dans le quartier de la gare, est « aux petits soins » pour vous !

Depuis 23 ans, Céline Nectoux, la gérante de ce commerce, assistée d’Océane et de Lola, mettent à votre disposition, leur dynamisme, leur écoute, leur professionnalisme et leur expérience afin de répondre à vos besoins.

Dans un monde où tout va vite, cet institut de beauté s’impose comme un lieu incontournable pour ceux et celles qui cherchent bien plus qu’un simple soin : une expérience à leur image, portée par des valeurs fortes et des soins sur mesure, rien que pour vous ! Facile d’accès (parking à proximité Zone Bleue), c’est un lieu charmant et soigné propice à la détente où règne la convivialité et la joie de vivre. Dans cet institut, on respecte les protocoles des soins et les marques de qualité telles SOTHYS, Mary Cohr, le maquillage Masters Colors et 1944 Paris.

Les esthéticiennes répondent à toutes vos attentes « beauté » en vous proposant les services suivants : Soins Visage détente, anti-âge ,éclat, détox, antitaches…,des massages corporels détente, des Soins du dos, modelage de pierres chaudes, Gommage détente, cours de maquillage,le conseil en image ou atelier de colorimétrie afin de trouver les couleurs qui vous mettent en valeur, des soins jusqu’au bout des ongles ou vernis semi-permanent Shellac, des soins visage et corps dédiés aussi aux hommes ainsi que des soins consacrés aux enfants et ados ; découverte des soins visage ou corporels pour les tout petits dès 3 ans ; une exclusivité à Chalon !

Toujours à l'affût de nouveautés, elles suivent régulièrement des formations afin de vous proposer les dernières techniques et innovations de leurs marques partenaires.

Cette année, elles proposent

- Le «pas de danse», une approche inédite et originale du soin du corps qui mêle technique et fluidité pour un lâcher-prise absolu.

- Le soin « Visible Age Reverse » du docteur JDM qui vous plonge dans une expérience anti-âge exceptionnelle avec une technique de soin à la pointe et aux résultats extraordinaires qui défient la chirurgie esthétique.

Céline est actuellement en attente du label RSE Développement durable. Un gage de son engagement envers des pratiques respectueuses de l’environnement et du bien-être, une charte de qualité et de propreté.

Le service de journée continue sur rendez-vous, les soins personnalisés 100% sur mesure, le professionnalisme et l’accueil chaleureux en font un institut de référence à Chalon-sur-Saône.

L’institut ‘Un Temps Pour Soi ‘ est ouvert du lundi 10h-12h 14h-17h, le mardi, jeudi, vendredi 9h-19h, le mercredi 10h-13h 15h-19h et le samedi 9h-17h tél. 03 85 42 91 87.

Site internet : https://institut-untempspoursoi.fr/

Site de réservation en ligne ou achat de bons cadeaux :

https://app.kiute.com/institut-un-temps-pour-soi/home

Facebookhttps://www.facebook.com/untempspoursoichalon/?ref=settings

Instagram : https://www.instagram.com/untempspoursoichalon/

