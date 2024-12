«Vous nous devez un budget»... Le cri d'alarme des agriculteurs adressé aux Députés du Rassemblement National de Saône et Loire

Lettre ouverte aux députés de Saône-et-Loire Nos syndicats en appellent à votre responsabilité « Vous nous devez un budget !»



En France, l’instabilité politique s’installe, au détriment de notre pays dans son ensemble et de l’agriculture en particulier. Il est urgent que vous preniez conscience que le temps est venu de prendre vos responsabilités. Les guerres d’appareils et les agendas politiques des uns et des autres ne sauraient se poursuivre plus longtemps au détriment de l’intérêt général.

Depuis près d’un an, les agriculteurs expriment leur colère, leur ras-le-bol d’être toujours la variable d’ajustement des politiques agricoles, environnementales et sociales. Si un début de réponse à la colère exprimée a été apporté au printemps, une grande partie des demandes formulées par la profession doivent trouver une issue concrète dans les Lois de Finances et de Financement de la Sécurité Sociale en cours de débat à l’Assemblée Nationale. Cette issue tant attendue par le monde agricole est aujourd’hui mise à bas par l’inconséquence des motions de censure déposées sans solution alternative. Outre le spectacle navrant que ces jeux politiques offre à l’opinion publique, il est urgent de prendre la mesure de la colère agricole et de vous responsabiliser.



Nos demandes sont claires et connues de longue date : installation des jeunes agriculteurs, amélioration du calcul des pensions de retraite agricoles, stabilisation des trésoreries, accompagnement de la fiscalité agricole... Il s’agit là de soutenir l’agriculture française, rien de moins ! La souveraineté alimentaire de notre pays -tant prônée par certains- se traduit par ces propositions légitimes, simples et concrètes. Il est insupportable de voir ce travail mené de manière trans-partisane gâché par de vulgaires jeux politiques. L’irresponsabilité de ceux qui choisiraient demain la censure du gouvernement met le doute quant à leur sincérité vis-à-vis du monde agricole lors des récentes rencontres organisées par la profession.

L’instabilité que vit notre pays est non seulement anxiogène pour nos concitoyens mais elle affaiblit aussi notablement la position française dans les négociations européennes et internationales, à l’instar du Mercosur où la voix française n’est pas entendue !

Madame et Messieurs les députés, l’heure est grave.

Le monde agricole ne peut plus attendre et en appelle à votre responsabilité ! Il en va de l’intérêt supérieur de la Nation, vous nous devez un budget !



Le Président de la FDSEA 71 Le Président des JA 71

Christian BAJARD Maxime BONNOT