JUDO CLUB CHALONNAIS - Les Cadets et Benjamins en forme lors du championnat départemental !

Les benjamins ont investi le Dojo municipal de St Marcel samedi après midi et ont montré qu’il fallait aussi compter sur eux.

Ainsi ce sont pas moins de 14 podiums et 18 qualifiés pour les judokas du JCC avec les titres pour :Alyssa MINIAOUI (-44kg), Liam SCRIBE (-38), Benjamin BERBIGET (-46)et Mohamed Ali NAGARA (-66) mais également 5 vices champions comme Aya MICHALAK (-44), Eya GMIZA (-48), Saïd MELOULI (-30), Naël PARIAUD (-34) et Arthur HOVANISYAN (-60).

En médaillés de Bronze, nous retrouvons Alban GALLON (-30), Félix MADELINE et Safwan BOUKEMLA (-34), Rayan NAGARA (-42) et Corentin ANFRAY(-50).L’ensemble des benjamins ont fait tous de très bons parcours et même si certains ne montent pas sur le podium, ils n’ont pas démérité et l’image qu’ils ont montrer laisse sous entendre de belles perspectives !

Dans le même temps, 3 jeunes se sont également illustrés en tant que Commissaires sportifs ainsi Malo BRIANTI RAYMONS prend la 2ème place de la coupe départementale minimes et Candice CARRILON également en argent chez les cadets. Stella IWANOW termine quant à elle 4ème.

Le lendemain, ce sont les cadets qui se sont illustrés sur les tatamis de la cité maraîchère avec 4 titres pour Assia SAFI (-44kg), Matthieu BERBIGET(-73kg) Thomas PORTRAT (-81) et Daniel SOLOMONYAN (+90), qui ont tous les 4 dominé leur catégorie mais aussi deux vices champions avec Adèle SIMON(-52) et Aliya CHAOUKI (-57) ainsi que 4 médailles de Bronze avec Aya EL HAFA(-48), Stella IWANOW(-57), Kerwan TERRIER (-66) et Hyacinthe ROBERT (-73). Quentin ROUX (81) termine au pied du podium mais obtient sa qualification pour le championnat BFC qui aura lieu le 8 Février prochain à Besançon.



Un super week end qui a rendu fiers Fred MAZUE, Laurent RELTIEN et Yann DU CLOSEL, les profs qui auront à cœur de préparer les jeunes pour leurs prochaines échéances.