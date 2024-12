David Castello-Lopes a poussé l’humour dans ses derniers retranchements à Chalon

Sur l’écran ou sur scène, même combat : provoquer l’hilarité générale

Pour donner du corps à son seul en scène, l’humoriste, qui est également vidéaste, s’est entouré d’un écran géant sur lequel défilent des scènes cocasses et surréalistes, avec des personnalités n’ayant aucun rapport entre elles. Si le regretté Claude Nougaro faisait état de : »Sur l’écran noir de mes nuits blanches », lui se calquerait plutôt sur l’écran blanc de ses nuits noires.

En technicolor cependant, où il est le personnage principal, de façon à rendre plus vivante sa démarche, et plus zinzin qui se conforme au délire ambiant. Il s’en est d’ailleurs fallu de peu pour que la communauté chalonnaise ne délivre un blanc-seing au profit d’une certaine République autonome d’absurdie ! Le Franco-portugais porte les situations abracadabrantesques jusqu’à un piédestal, détourne le sens premier de ses points de mire afin de trouver l’angle le mieux à même de taquiner ses souffre-douleurs. En jouant de la guitare, ou en esquissant quelques pas de danse le cas échéant. Jusqu'au-boutiste, le quadragénaire prend fait et cause pour l’authenticité, la décrypte, quitte à prendre des libertés avec la normalité.

Et ça fonctionne bigrement ! Les vrais gens, le regard des autres, son enfance, la pub, le marketing honnête, la mauvaise foi du Portugal, la vanité, les biens positionnels, ses thunes, la mort («le passeport définitif pour l’authenticité »), etc. tout est passé au laminoir pour écorner les clichés solidement accrochés. Le public, qui est allé de son plein gré au diable Vauvert, mord à l’hameçon, se déride, et quand il rit, une seule chose lui importe : recommencer le plus souvent possible. Avis aux amateurs : David Castello-Lopes occupera le Zénith de Paris le vendredi 13 juin 2025. Et assurément pas pour y faire de la figuration !

Michel Poiriault

